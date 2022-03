Portugal en Polen hebben zich dinsdag geplaatst voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De Portugezen waren met 2-0 te sterk voor Noord-Macedonië en Polen won mede dankzij een goal van Robert Lewandowski met 2-0 van Zweden.

Portugal had weinig moeite met Noord-Macedonië, dat een week geleden in de halve finales van de play-offs nog verrassend met 0-1 te sterk was voor Italië. De Portugezen kwamen dankzij Bruno Fernandes na ruim een half uur verdiend op voorsprong. De middenvelder van Manchester United schoot prima binnen nadat hij in stelling was gebracht door Cristiano Ronaldo.

Een kwartier na rust was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Diogo Jota gaf de bal na een uitbraak vanaf de linkerflank uitstekend af op Fernandes, die met de buitenkant van zijn rechtervoet de 2-0 binnen knalde.

Daarmee was de eindstand bepaald en plaatste Portugal zich voor de zesde keer op rij voor het mondiale eindtoernooi. Bij het WK van 1998 ontbrak het Zuid-Europese land voor het laatst.

Voor Noord-Macedonië kwam juist een sprookje ten einde. Het Balkanland was nog nooit actief op het WK. De Noord-Macedoniërs speelden vorige zomer wel op het EK, waarop ze in de groepsfase strandden. Oranje was destijds met 3-0 te sterk.

Robert Lewandowski was dinsdag weer eens goud waard voor Polen. Foto: AP

Lewandowski benut strafschop tegen Zweden

In Chorzów kwam de thuisploeg via Lewandowski vier minuten na rust op voorsprong. De spits van Bayern München mocht aanleggen vanaf 11 meter nadat hij een duw in zijn rug had gekregen. Met een hard schot opende de 128-voudig international de score.

Twintig minuten voor tijd bepaalde Piotr Zielinski de eindstand. De aanvallende middenvelder, die onder contract staat bij Napoli, mocht in zijn eentje op het doel van Robin Olsen af na geklungel van Marcus Danielson. Doordat Olsen in zijn goal bleef staan, was het voor de 27-jarige Pool een koud kunstje om te scoren.

Na het tweede Poolse doelpunt was Zweden al het geloof in een goed resultaat kwijt. Ook Zlatan Ibrahimovic, die door een achillespeesblessure alleen de laatste twaalf minuten meedeed, kon niets meer aan de eindstand veranderen.

Polen, dat door de uitsluiting van Rusland automatisch in de finale van de play-offs stond, plaatste zich zo voor de tweede keer op rij voor het WK. In 2014 waren de Polen er voor het laatst niet bij.

Zweden haalde vier jaar geleden nog de kwartfinales van het WK in Rusland. Daarin was Engeland met 2-0 te sterk.