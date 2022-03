Italië heeft zich vijf dagen na het mislopen van een ticket voor het WK enigszins hersteld door de vriendschappelijke wedstrijd tegen Turkije te winnen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini zegevierde met 2-3 in Konya. Spanje, Engeland en België boekten probleemloze oefenzeges.

Turkije kwam na vier minuten nog op voorsprong door een treffer van Cengiz Ünder, maar Italië stelde voor rust nog orde op zaken. Bryan Cristane en Giacomo Raspadori kwamen in respectievelijk de 35e en 39e minuut tot scoren.

Raspadori maakte er twintig minuten voor tijd ook nog 1-3 van. Het werd nog even spannend toen Serdar Dursun in de 83e minuut voor de aansluitingstreffer tekende, maar Italië hield stand in Konya.

De nipte oefenzege is voor Italië een doekje voor het bloeden na de afgang van vorige week tegen Noord-Macedonië. De regerend Europees kampioen verloor in Palermo met 0-1 en zag een ticket voor het WK van eind dit jaar in rook opgaan.

De basiself van Italië was tegen Turkije op vrijwel alle plekken gewijzigd ten opzichte van het duel met Noord-Macedonië. Bij Turkije, dat vorige week in de halve finales van de play-offs verloor van Portugal, bleef Feyenoorder Orkun Kökçü op de bank.

35 Noord-Macedoniërs feesten na sensationele zege op Italië

Spanje rolt IJsland op, ook Engeland en België domineren

Spanje maakte in eigen land korte metten met IJsland. De ploeg van bondscoach Luis Enrique stond bij rust al met 2-0 voor en won uiteindelijk met 5-0. Álvaro Morata tekende voor de eerste twee doelpunten van Spanje, waarna Yéremi Pino en Pablo Sarabia (twee goals) na rust nog een duit in het zakje deden.

In Londen boekte Engeland een eveneens probleemloze zege op Ivoorkust: 3-0. Ollie Watkins en Raheem Sterling bezorgden 'The Three Lions' op Wembley al een 2-0-voorsprong bij rust. Ivoorkust speelde vanaf de veertigste minuut met een man minder door een rode kaart voor Serge Aurier, die zijn tweede gele kaart kreeg.

Harry Kane maakte in de 62e minuut nog zijn opwachting, maar kon zijn doelpuntentotaal voor Engeland niet opkrikken. De spits van Tottenham Hotspur is nog vier goals verwijderd van topscorer aller tijden Wayne Rooney. Tyrone Mings maakte er in blessuretijd nog wel 3-0 van.

Ook België koos voor een krachtmeting met een Afrikaanse ploeg. De 'Rode Duivels' wonnen door doelpunten van Hans Vanaken, Leandro Trossard en Christian Benteke met 3-0 van Burkina Faso.

Frankrijk volgde het voorbeeld van de andere toplanden door Zuid-Afrika met 5-0 te verslaan. Halverwege stond het door doelpunten van Kylian Mbappé en Olivier Giroud 2-0 in Stade Pierre-Mauroy, waarna opnieuw Mbappé (strafschop), Wissam Ben Yedder en Mattéo Guendouzi de marge naar vijf vergrootten.