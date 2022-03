Marokko heeft zich dinsdagavond overtuigend voor het WK geplaatst. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic won de return tegen Congo DR eenvoudig met 4-1. Senegal veroverde na een spectaculaire penaltyserie tegen Egypte een ticket voor Qatar en ook Ghana en Tunesië wisten zich te kwalificeren.

De eerste ontmoeting tussen Marokko en Congo eindigde in een 1-1-gelijkspel, maar de return in Casablanca was een stuk minder spannend. Bij rust stond het al 2-0 door doelpunten van Azzedine Ounahi en Tarik Tissoudali.

In de tweede helft stelde Marokko het WK-ticket veilig door via Ounahi en Achraf Hakimi uit te lopen naar een 4-0-voorsprong. Ben Malango redde in de 77e minuut nog de eer voor Congo met een prachtige uithaal, maar een heroïsche comeback bleef uit. Sofyan Amrabat deed de hele wedstrijd mee bij Marokko.

Het is de tweede keer achter elkaar dat Marokko zich voor het WK weet te plaatsen. De 'Leeuwen van de Atlas' waren er vier jaar geleden in Rusland ook bij en strandden toen in de groepsfase. Het was de eerste WK-deelname voor Marokko sinds 1998.

Het lijkt uitgesloten dat Marokko eind dit jaar met Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui naar Qatar afreist. De middenvelder van Chelsea en de rechtsback van Ajax zijn in conflict met bondscoach Halilhodzic en maakten eerder deze maand nog bekend niks te voelen voor een rentree in het nationale elftal.

Supporters van Marokko vieren het veroveren van het WK-ticket. Supporters van Marokko vieren het veroveren van het WK-ticket. Foto: AFP

Mané doet ploeggenoot Salah opnieuw pijn

Eerder op dinsdag plaatste Senegal zich voor het WK. Egypte won de eerste ontmoeting met Senegal, maar de ploeg van Mané poetste die 1-0-achterstand in de return voor eigen publiek razendsnel weg. Boulaye Dia kreeg de bal voor zijn voeten in de kluts en kon na drie minuten spelen van dichtbij raak schieten.

In een eerste helft die bol stond van de spelonderbrekingen werd niet meer gescoord en ook na rust bleven goals uit in Stade Me Abdoulaye Wade. De spelers van Senegal en Egypte, die continu werden geteisterd door fans met een laserpen, kwamen ook in de verlenging niet tot grote kansen en dus moesten penalty's de beslissing brengen.

Ook in de penaltyserie werden de spelers en keeper van Egypte flink gehinderd door de groene lasers, al begon ook Senegal dramatisch aan de beslissende penaltyserie in Dakar: de eerste vier strafschoppen werden gemist. Door een derde misser van Egypte - Mostafa Mohamed schoot recht op keeper Édouard Mendy - mocht Mané aanleggen voor de beslissende penalty en hij schoot feilloos raak.

Het is de derde keer in deze eeuw dat Senegal zich voor het WK plaatst, na eerdere deelnames in 2002 (kwartfinales) en 2018 (in groepsfase uitgeschakeld). Egypte was er op het vorige WK in 2018 bij, maar miste de zes eindtoernooien daarvoor.

Het treffen tussen Senegal en Egypte was een herhaling van de finale van de Afrika Cup die in februari werd gespeeld. Ook die wedstrijd eindigde in een penaltyserie en werd door een beslissende strafschop van Mané gewonnen door Senegal.

Senegal maakte in de return tegen Egypte snel de achterstand uit de heenwedstrijd ongedaan. Senegal maakte in de return tegen Egypte snel de achterstand uit de heenwedstrijd ongedaan. Foto: AP

Nigeria ontbreekt voor het eerst sinds 2006 op WK

Ook Ghana stelde een ticket voor het WK van eind dit jaar veilig. De heenwedstrijd tussen Ghana en Nigeria eindigde weliswaar in 0-0, maar bij wedstrijden van de FIFA is de uitdoelpuntenregel nog gewoon geldig. Daardoor was de 1-1-remise in Abuja voor Ghana genoeg om het ticket voor Qatar in de wacht te slepen.

Nigeria ontbreekt voor het eerst sinds 2006 op het WK en dat mag vooral doelman Francis Uzoho zich aanrekenen. Hij liet in de tiende minuut een houdbaar schot van Thomas Partey onder zijn lichaam door gaan.

William Troost-Ekong maakte in de 22e minuut weliswaar al de gelijkmaker - de geboren Nederlander benutte een strafschop na ingrijpen van de VAR - maar dat was niet voldoende voor Nigeria. Ajax-middenvelder Kudus stond aan de aftrap bij Ghana en werd in de 73e minuut naar de kant gehaald.

Tunesië plaatste zich ten koste van Mali voor het WK. De ploeg van bondscoach Jalel Kadri won de eerste ontmoeting met 0-1 en had in de return zodoende aan een doelpuntloos gelijkspel genoeg om een ticket naar Qatar af te dwingen.