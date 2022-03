Jong Oranje heeft dinsdag een belangrijke overwinning geboekt in de EK-kwalificatiereeks. Hoewel de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi in Deventer geruime tijd met een man minder speelde, won Nederland met 2-0 van koploper Zwitserland. Door twee doelpunten van debutant Elayis Tavsan heeft Jong Oranje plaatsing voor het EK nog in eigen hand.

De twintigjarige Tavsan, die in de slotfase de geblesseerde aanvoerder Joshua Zirkzee verving, stond pas zeven minuten in het veld toen hij in de 76e minuut de score opende. De aanvaller van NEC bepaalde twee minuten later de eindstand.

Op dat moment speelde Jong Oranje al geruime tijd met een man minder door een rode kaart van Wouter Burger. De verdediger van FC Basel werd in de 58e minuut van het veld gestuurd nadat hij tegen zijn tweede gele kaart was aangelopen.

Nederland heeft door de zege twee punten minder dan Zwitserland, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. Alle groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige nummers twee strijden in de play-offs om de laatste vier tickets.

Nederland speelt in de EK-kwalificatiereeks nog tegen Moldavië (3 juni, uit), Gibraltar (7 juni, thuis) en Wales (11 juni, uit). Het EK voor spelers tot 21 jaar wordt van 9 juni tot en met 2 juli 2023 in Roemenië en Georgië gehouden.

Feest bij de spelers en staf van Jong Oranje na het tweede doelpunt van Elayis Tavsan. Foto: ANP

Jong Oranje heeft weinig geluk tegen Zwitsers

De overwinning van Jong Oranje in De Adelaarshorst was dikverdiend en het was een klein wonder dat Nederland niet een veel hogere score neerzette. Mitchel Bakker raakte de paal en lat en doelpunten van Thomas Buitink en Brian Brobbey werden op discutabele wijze afgekeurd.

Een zege voor de jonge Nederlandse ploeg leek ver weg toen Burger een klein kwartier na rust zijn tweede gele kaart ontving voor een lichte overtreding. De Zwitsers waren echter niet bij machte om Nederland aan het wankelen te brengen.

Jong Oranje kwam in de 76e minuut alsnog verdiend op voorsprong. Tavsan stond op de juiste plek om een strakke lage voorzet van Kenneth Taylor van dichtbij binnen te werken. Twee minuten later deed Tavsan het helemaal zelf. De spits haalde van afstand uit en zag de bal via de hand van de Zwitserse doelman Amir Saipi in de kruising belanden.

In de slotminuten zette Zwitserland nog wel even aan, maar mede dankzij onder meer een goede redding van Kjell Scherpen wisten de bezoekers niet te scoren. Brobbey was in blessuretijd nog dicht bij de 3-0. Van een meter of 12 schoot hij echter tegen de benen van Saipi aan.

