Christian Eriksen heeft dinsdagavond gescoord bij zijn terugkeer in het stadion waar hij afgelopen zomer een hartstilstand kreeg. De middenvelder maakte in Kopenhagen de derde treffer van Denemarken in het oefenduel met Servië: 3-0.

Voor de aftrap werd Eriksen al uitgebreid in het zonnetje gezet. De dertigjarige Deen werd toegezongen door het publiek en kreeg voor de volksliederen een staande ovatie. Eriksen moest op 12 juni tijdens het EK-duel met Finland in hetzelfde Parken-stadion gereanimeerd worden na een hartstilstand.

Eriksen luisterde zijn terugkeer op de plek des onheils in de 57e minuut op met een doelpunt. De oud-Ajacied kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied en klopte doelman Predrag Rajkovic met een schot in de linkerhoek. Afgelopen zaterdag scoorde Eriksen ook al tegen Oranje (4-2-verlies) bij zijn rentree in het Deense elftal.

Denemarken was na een kwartier door een fraai afstandsschot van Joakim Maehle al op voorsprong gekomen in het volgepakte stadion. Jesper Lindström maakte er in de 53e minuut van dichtbij 2-0 van, enkele minuten voordat Eriksen tot scoren kwam.

Eriksen, die speciaal voor het duel met Servië de aanvoerdersband om zijn arm kreeg, werd tien minuten voor tijd onder luid applaus naar de kant gehaald. Bij Servië deed Ajax-aanvaller Dusan Tadic de hele wedstrijd mee.

Sinds zijn hartstilstand speelt Eriksen zijn wedstrijden met een inwendige defibrillator. Aangezien daar in Italië niet mee gespeeld mag worden, werd zijn contract bij Internazionale ontbonden. De spelmaker tekende daarop een contract bij Premier League-club Brentford.

Uitslagen oefenduels Denemarken-Servië 3-0

Zwitserland-Kosovo 1-1

Albanië-Georgië 0-0

Bahrein-Belarus 0-1

Slowakije-Finland 2-0

