Het Nederlands elftal begint dinsdag met Tyrell Malacia en Donyell Malen in de basis aan de oefeninterland tegen Duitsland. De linksback en de aanvaller starten in de Johan Cruijff ArenA in plaats van Nathan Aké en Steven Bergwijn.

Opstelling Oranje Flekken; De Ligt, Van Dijk, Blind; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Malacia; Berghuis; Memphis, Malen.

Opstelling Duitsland Neuer; Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Musiala, Sané, Müller, Gündogan, Werner, Havertz.

De basisplaatsen van Malacia en Malen zijn de enige wijzigingen in de basisploeg ten opzichte van de met 4-2 gewonnen interland tegen Denemarken van zaterdag.

Daley Blind schuift door de basisplaats van Malacia door naar het centrum van de verdediging, terwijl reservecaptain Georginio Wijnaldum net als tegen Denemarken buiten de ploeg gelaten wordt door bondscoach Louis van Gaal.

Ook Bergwijn zit op de bank, nadat hij tegen de Denen twee keer trefzeker was. Malen mag na een invalbeurt tegen Denemarken starten tegen de Duitsers.

Vier Bayern-spelers in basis Duitsland

Bij Duitsland, dat net als Oranje al geplaatst is voor het WK, starten tal van grote namen. Met Antonio Rüdiger, Kai Havertz en Timo Werner staan er liefst drie spelers van Chelsea aan de aftrap en Bayern München levert met Manuel Neuer, Tomas Müller, Leroy Sané en Jamal Musiala vier spelers voor de basisploeg.

Links in de achterhoede start Nico Schlotterbeck, die bij SC Freiburg ploeggenoot is van Oranje-keeper Mark Flekken.

Nederland-Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson.