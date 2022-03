Sc Heerenveen neemt na dit seizoen afscheid van Siem de Jong. Het contract van de oud-Ajacied is dinsdag opgezegd, net als dat van zeven andere spelers. ADO Den Haag gaat niet verder met Eljero Elia.

Net als De Jong kregen onder anderen Ibrahim Dresevic en Lucas Woudenberg te horen dat er na dit seizoen geen plaats meer voor ze is bij Heerenveen. Zij spelen sinds respectievelijk 2019 en 2017 voor de huidige nummer elf van de Eredivisie.

Ook de aflopende contracten van doelman Erwin Mulder en Nick Bakker werden opgezegd. Met hen gaat Heerenveen nog wel in gesprek over een eventuele verlenging.

De 33-jarige De Jong streek in december 2020 neer bij Heerenveen. Hij kwam toen transfervrij over van FC Cincinnati. Eerder speelde hij voor Ajax, Newcastle United, PSV, nogmaals Ajax en Sydney FC.

Bij Heerenveen kwam De Jong tot 41 wedstrijden in de Eredivisie, Vorig seizoen kwam hij tot vier doelpunten, dit seizoen staat hij nog droog.

Aflopend contract Elia bij ADO niet verlengd

Bij ADO Den Haag kreeg Elia te horen dat hij uit moet kijken naar een andere club. Ook het contract van Ricardo Kishna werd opgezegd, maar met hem gaat ADO later nog in gesprek.

De 35-jarige Elia keerde in november na veertien jaar terug naar ADO, dat vorige zomer degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam over van FC Utrecht, waarbij hij transfervrij vertrok.

Elia doorliep de jeugdopleiding van ADO en debuteerde in 2004 in de hoofdmacht. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar FC Twente. Daarna kwam de dertigvoudig Oranje-international uit voor Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Istanbul Basaksehir.

In zijn tweede periode bij ADO wist Elia nooit zijn stempel te drukken. Hij stond slechts drie keer in de basis en mocht zes keer invallen. De aanvaller wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie.