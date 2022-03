Nigeria-Ghana ·

Afgelopen! Er is afgefloten in Nigeria en dat betekent dat Ghana zich ten koste van Nigeria plaatst voor Qatar. De Ghanezen plaatsten zich voor de eerste keer voor het WK in 2006, waarna ze ook in 2010 en 2014 van de partij waren. In 2018 misten ze het toernooi, maar in 2022 zijn ze er dus gewoon weer bij.