PSV-trainer Roger Schmidt lijkt volgend seizoen aan de slag te gaan als coach van Benfica. Volgens het Duitse sportblad Kicker en de Portugese sportkrant Record heeft Schmidt al verschillende keren met de clubleiding van Benfica gesproken en is een akkoord ophanden.

De 55-jarige Schmidt kondigde vorig maand aan dat hij na dit seizoen zou stoppen als coach van PSV. De Eindhovenaren wilden het aflopende contract van de Duitser wel verlengen, maar Schmidt zag dat niet zitten. De coach zei niet waarom hij na twee jaar wilde vertrekken uit Noord-Brabant, al benadrukte hij dat zijn keuze niet met een gebrek aan perspectief te maken had.

Volgens Kicker en Record heeft Schmidt de afgelopen weken in het geheim verschillende keren met de clubleiding van Benfica om de tafel gezeten. Een akkoord zou een kwestie van tijd zijn. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel jaar de oud-coach van Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg gaat tekenen in Portugal.

De transfer naar Benfica zou een gevoelige overstap zijn van Schmidt. PSV werd in augustus door uitgerekend Benfica uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League. Na een 2-1-nederlaag in Lissabon bleef het 0-0 in Eindhoven.

Benfica bereikte twee weken geleden ten koste van Ajax de kwartfinales van de Champions League door met 0-1 te winnen in Amsterdam, nadat de heenwedstrijd in een 2-2-gelijkspel was geëindigd. Bij de huidige nummer drie van de Portugese competitie is de Portugees Nélson Veríssimo de coach. Als opvolger van de ontslagen Jorge Jesus oefent hij die functie sinds december op interimbasis uit.

Ruud van Nistelrooij en Fred Rutten lijken PSV vanaf volgend seizoen te gaan leiden.

Van Nistelrooij waarschijnlijke opvolger van Schmidt

Bij PSV zijn ze op de achtergrond druk bezig met de opvolging van Schmidt. Volgens VI en het AD is de kans groot dat Ruud van Nistelrooij vanaf volgend seizoen de coach van PSV is. De Eindhovenaren zouden alleen nog op zijn jawoord wachten. Fred Rutten zou de oud-international gaan assisteren.

Bij Jong PSV is Van Nistelrooij bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het profvoetbal, nadat hij diverse jeugdelftallen van PSV onder zijn hoede had gehad. Eerder was de oud-topspits tijdens twee periodes assistent-bondscoach bij Oranje.

Ondertussen kan Schmidt op succesvolle wijze afscheid nemen bij PSV. Met de club is hij nog op drie fronten in de race voor een prijs: PSV heeft in de Eredivisie een achterstand van twee punten op koploper Ajax, staat in de bekerfinale tegenover datzelfde Ajax en haalde twee weken geleden de kwartfinales van de Conference League. Daarin is Leicester City de tegenstander.