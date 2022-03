Damaris Egurrola is dinsdag opgenomen in de selectie van de Oranjevrouwen. Met een Nederlandse moeder, een Spaanse vader en ook nog een Amerikaans paspoort kon de 22-jarige middenvelder kiezen tussen drie landenteams, maar haar keus is dus op Oranje gevallen.

"We zijn al een aantal maanden met Damaris in gesprek en we zijn enorm blij dat ze zich nu definitief aan kan sluiten bij de 'Leeuwinnen'", zegt bondscoach Mark Parsons over de speelster van Olympique Lyon.

"In Frankrijk is Damaris een controlerende middenvelder, maar ze kan op meerdere posities uit de voeten. Een groot talent en een hele mooie toevoeging aan het team."

Egurrola kijkt ernaar uit om binnenkort bij de Oranjevrouwen aan te sluiten. "Dit is een heel mooi moment voor mij en mijn familie", vertelt Egurrola.

"Ik heb er lang op moeten wachten en nu kan ik eindelijk zeggen dat ik er volgende week bij ben. Mijn familie in Groningen is al op me aan het wachten, dus ik kijk er erg naar uit om juist daar te spelen."

Oranjevrouwen spelen tegen Cyprus en Zuid-Afrika

De Oranjevrouwen spelen begin april twee thuiswedstrijden. Op vrijdag 8 april staat in Groningen een WK-kwalificatieduel met Cyprus op het programma en vier dagen later wacht in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Dominique Jansen, Jill Roord en Lynn Wilms zijn ten opzichte van de laatste selectie in februari weer terug. Door coronaperikelen ontbraken zij bij het Tournoi de France.

Dit jaar staat vooral in het teken van het EK in Engeland, dat op 6 juli begint. In de WK-kwalificatiereeks gaat de ploeg van Parsons aan kop in de groep.