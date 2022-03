Het Nederlands elftal zit vrijdag bij de loting voor de groepsfase van het WK in pot 2. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal had nog een kleine kans op een plekje in pot 1, maar de resultaten van dinsdagavond waren Oranje niet goed gezind.

Potindeling WK-loting Pot 1: Qatar, Portugal, België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Engeland en Spanje

Pot 2: In ieder geval Nederland en Duitsland

Nederland zou alleen in pot 1 terechtkomen als aan verschillende voorwaarden zou worden voldaan. Oranje moest zelf in ieder geval minimaal gelijkspelen tegen Duitsland en Portugal mocht de cruciale WK-play-off tegen Noord-Macedonië niet winnen.

Het Nederlands elftal vocht zich in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland terug van een 0-1-achterstand en speelde met 1-1 gelijk, maar Portugal maakte geen fout in de beslissende play-off tegen Noord-Macedonië. De Portugezen zegevierden voor eigen publiek met 2-0.

Nu Nederland in pot 2 is beland, wacht de ploeg van Van Gaal in de groepsfase van het WK zeer waarschijnlijk een krachtmeting met een grootmacht. Naast Portugal en gastland Qatar zitten België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Engeland en Spanje in pot 1. In totaal zijn er vier potten.

Steven Bergwijn was tegen Duitsland trefzeker voor Oranje. Steven Bergwijn was tegen Duitsland trefzeker voor Oranje. Foto: Getty Images

Oranje kan Duitsland niet treffen

De indeling van de andere potten is nog niet helemaal bekend. Zeker is in ieder geval dat Nederland het in de groepsfase van het WK niet opneemt tegen Duitsland, want 'Die Mannschaft' zit ook in pot 2.

De loting voor het WK is vrijdag om 18.00 uur in de Qatarese hoofdstad Doha.

Het mondiale eindtoernooi wordt vanwege de hoge temperaturen in het land niet in de zomer maar in de winter gehouden: van 21 november tot en met 18 december.