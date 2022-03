Dennis Haar maakt het seizoen af als interim-trainer van SC Cambuur. De coach is de tijdelijke vervanger van Henk de Jong, die foor fysieke problemen dit seizoen niet meer op de bank bij de Eredivisie-club zit.

De 45-jarige Haar was eerder trainer van Jong AZ en Jong PSV. De zoon van voormalig profvoetballer Martin Haar maakte vooral naam als assistent van trainer John van den Brom bij AZ, FC Utrecht en KRC Genk. Sinds het ontslag van Van den Brom in oktober vorig jaar bij Genk zat Haar zonder club.

"Dennis past met zijn nuchterheid en inhoudelijke kwaliteiten bij waar we als club voor staan", aldus technisch manager Foeke Booy van SC Cambuur. "Hij heeft bovendien de ervaring om op een juiste manier om te gaan met deze bijzondere omstandigheden."

Haar is blij dat hij aan de slag kan bij Cambuur. "Ik heb enorm veel zin in de komende periode. De vraag vanuit SC Cambuur om een bijdrage te leveren aan het werk van de huidige staf en selectie heb ik uiteraard positief beantwoord. We zullen ons inzetten om er een spectaculair slot van te maken voor iedereen die Cambuur een warm hart toedraagt."

De 57-jarige De Jong deed een kleine drie weken een stap terug bij SC Cambuur omdat hij te veel fysieke klachten had. Bij de Fries werd in december een cyste in zijn hoofd ontdekt, waarna hij enkele weken rust nam. Dat bleek niet voldoende. Een maand na zijn rentree legde hij zijn werkzaamheden opnieuw neer.

Assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto namen sindsdien de honneurs waar. Omdat zij niet over de vereiste trainerspapieren beschikken, moest SC Cambuur op zoek naar een interim-trainer voor de resterende zeven competitiewedstrijden. Mogelijk worden dat er meer. Als nummer negen van de Eredivisie heeft de Friese club nog uitzicht op de play-offs om Europees voetbal.