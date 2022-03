Het gaat Real Madrid, FC Barcelona en Juventus niet lukken om de Super League van de grond te krijgen. Dat heeft Nasser Al Khelaifi, voorzitter van Paris Saint-Germain en preses van de Europese belangenclub ECA, dinsdag gezegd.

De drie clubs proberen zich op de achtergrond nog altijd af te scheiden van de UEFA en een nieuwe elitecompetitie op te zetten, ook al mislukte dat vorig jaar op dramatische wijze na harde kritiek van fans, sponsoren en bonden. Negen van de twaalf oprichters, waaronder Paris Saint-Germain, trokken zich terug.

"De Super League gaat er niet komen. Er komt geen eerste editie en ook geen tweede editie", zei Al Khelaifi dinsdag stellig op een persconferentie rondom een bijeenkomst van de ECA, een belangenvereniging voor clubs uit de top van Europa. "Iedereen is erop tegen: van fans tot de media en van de grote tot de kleine clubs."

"Er zijn maar drie clubs die het willen. Maar het vreemde is dat ze nu graag in de competities van de UEFA spelen. Ze genieten ervan om in de beste competitie van Europa te spelen. Ik denk niet dat ze een Super League kunnen opzetten, omdat we nu verenigd zijn. We hebben in 2021 de eenheid gevonden en daarmee het belangrijkste doel bereikt."

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli zei begin deze maand dat de plannen voor de Super League nog "springlevend" zijn. Die wijken wel af van de originele plannen. In plaats van een gesloten competitie met twaalf teams zijn er twee divisies van elk twintig clubs met promotie- en degradatieregelingen. Elke club kan daardoor uit de Super League verdwijnen of zich ervoor plaatsen.

De uitspraken van Agnelli werden fel bekritiseerd. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet weten dat clubs die willen deelnemen aan de Super League uit de UEFA-competities worden gezet. Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse competitie, reageerde eveneens zeer fel: "Juventus, Real en Barcelona liegen vaker dan Poetin."