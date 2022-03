FC Barcelona-aanvoerder Alèxia Putellas kan niet wachten om woensdag in een uitverkocht Camp Nou de Clásico tegen Real Madrid te spelen. Volgens de beste voetbalster ter wereld is het een doorbraak in het vrouwenvoetbal dat 90.000 fans naar het stadion komen voor de wedstrijd in de Champions League.

"Morgen zal het begin van een nieuw tijdperk worden", zei Putellas dinsdag op een persconferentie. "De wedstrijd zal veel mensen inspireren, met name meisjes die naar het stadion komen of die op televisie kijken. Hier gaan we in de toekomst de vruchten van plukken. Hierdoor gaan veel meisjes dromen."

De vrouwen van FC Barcelona spelen normaal gesproken hun wedstrijden in Estadi Johan Cruyff, waar plek is voor zo'n zesduizend toeschouwers. Voor het returnduel in de kwartfinales van de Champions League met Real Madrid wijkt het vrouwenteam eenmalig uit naar Camp Nou.

FC Barcelona startte in januari met de kaartverkoop voor het duel en binnen drie dagen waren alle 85.000 kaarten verkocht. Dat betekent dat er een nieuw bezoekersrecord gevestigd gaat worden bij een clubwedstrijd in het vrouwenvoetbal.

Tot dusver was Atlético Madrid-FC Barcelona in 2019 met 60.739 toeschouwers de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in het clubvoetbal. Het algehele record staat op ruim 90.000 toeschouwers bij de WK-finale van 1999 tussen de Verenigde Staten en China.

FC Barcelona-Real Madrid werd twee weken geleden nog gespeeld in Estadi Johan Cruyff. Foto: Getty Images

'Stadion kan sleutelrol spelen'

Voor Putellas zelf verandert er niet heel veel nu ze in Camp Nou gaat spelen. "De afmetingen van het veld zijn dezelfde en we bereiden ons op deze wedstrijd net zo voor als op alle andere. Maar Camp Nou kan wel een sleutelrol spelen. De tegenstander zal zich vast niet op zijn gemak voelen."

Het is nog niet duidelijk of Oranje-international Lieke Martens woensdag van de partij is in Camp Nou. De linksbuiten ontbrak in de heenwedstrijd in Madrid, die met 3-1 gewonnen werd door FC Barcelona. Martens kampt met een blessure.

FC Barcelona-Real Madrid begint woensdag om 18.45 uur. De thuisploeg is torenhoog favoriet voor de return. In de competitie werden tot dusver alle 25 competitiewedstrijden gewonnen. Ruim twee weken geleden pakte Barcelona na een 5-0-zege op Real Madrid voor het derde jaar op rij de Spaanse landstitel.