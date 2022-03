De Belgische doelman Miguel van Damme is in de nacht van maandag op dinsdag overleden aan de gevolgen van leukemie. De keeper van Cercle Brugge werd 28 jaar.

"Onze allerliefste schat is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt", schrijft Van Dammes vrouw Kyana Dobbelaere dinsdag op Instagram. "Je bent heel langzaam van ons heengegaan, toch deed je het weer op je eigen manier - ijzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw."

Bij Van Damme werd in 2016 voor het eerst leukemie vastgesteld. Na verschillende chemobehandelingen werd hij een jaar later genezen verklaard, maar in 2019 keerde de kanker terug. Ook dit keer kwam hij de ziekte te boven, waarna Cercle Brugge zijn contract verlengde.

Een paar maanden daarna werd opnieuw leukemie bij Van Damme geconstateerd en dit keer waren er geen behandelingen meer mogelijk. Hij kreeg het nieuws twee dagen nadat hij hoorde dat hij voor het eerst vader zou worden. In mei vorig jaar werd zijn dochter Camille geboren.

"Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging", aldus Cercle Brugge in een overlijdensbericht." Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge."

Van Damme stond sinds 2014 onder contract bij Cercle Brugge. Hij kwam tot 44 wedstrijden voor de huidige nummer tien van de Jupiler Pro League. In mei 2019 stond de Belg tijdens de play-offs om promotie naar het hoogste niveau voor het laatst onder de lat.