FC Barcelona heeft de eerste twee aanwinsten voor volgend seizoen al vastgelegd. Voorzitter Joan Laporta heeft bevestigd dat het gaat om twee spelers die komende zomer transfervrij zijn, zonder hun namen te willen noemen.

Alles wijst erop dat het gaat om Chelsea-verdediger Andreas Christensen en AC Milan-middenvelder Franck Kessié. Beide spelers worden al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona.

"We hebben twee spelers met aflopende contracten vastgelegd", zei Laporta maandagavond in een interview op het Catalaanse radiostation RAC1. "Dat zouden heel goed een centrale verdediger en een centrale middenvelder kunnen zijn, ja."

De Deen Christensen en de Ivoriaan Kessié zijn allebei 25 jaar en doorgaans basisspeler bij hun club. Barcelona jaagt op meer versterkingen en schijnt met onder anderen Ajacied Noussair Mazraoui in gesprek te zijn.

De 24-jarige rechtsback koos ervoor zijn aflopende contract bij Ajax niet te verlengen en staat in de belangstelling van heel wat grote clubs. Naar verluidt hebben ook Bayern München en AC Milan interesse.

Andreas Christensen is 54-voudig international van Denemarken. Foto: Pro Shots

Haaland en Mbappé lijken onhaalbaar

Barcelona hoopt volgens Laporta ook de Braziliaanse international Raphinha te kunnen overnemen van Leeds United. Een transfer van Erling Haaland of Kylian Mbappé lijkt uitgesloten, ook gezien de beperkte financiële mogelijkheden van Barcelona.

"We kunnen niet voldoen aan hun voorwaarden. Als ze geen zin hebben om te komen, dan wordt het moeilijk", aldus Laporta over de sterspelers van Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain.

Barcelona is na een moeilijke periode opgeleefd onder trainer Xavi. De ploeg van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong is opgeklommen naar de derde plaats in La Liga.

