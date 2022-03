De veiling van de shirts die de voetballers van het Nederlands elftal zaterdag droegen in de oefenwedstrijd tegen Denemarken heeft in totaal 53.447 euro opgeleverd. De opbrengst is op voorspraak van de spelers bestemd voor UNICEF dat het geld gebruikt om in en om Oekraïne noodhulp te bieden aan gezinnen en kinderen in nood.

Via de website matchwornshirt.com kon tot en met maandagavond geboden worden op 25 shirts. Het Oranjeshirt dat aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijd droeg bracht het meeste op: 7.000 euro.

Ook het shirt van Frenkie de Jong was gewild. Dat werd verkocht voor 5.000 euro. Dat van Memphis Depay leverde 3.900 euro op. Ook waren er twee truitjes die door het hele elftal van een handtekening zijn voorzien. Die werden verkocht voor respectievelijk 2.600 en 4.000 euro.

De voetballers van Oranje hadden op hun shirts naast de Nederlandse en Deense vlag ook de blauw-gele vlag van Oekraïne staan en de tekst 'Together for Ukraine'.

Ook op de shirts die de voetballers dragen tijdens de oefenwedstrijd tegen Duitsland dinsdagavond kan worden geboden. Die tweede veiling start dinsdag om 20.45 uur en duurt tot zaterdag 3 april 15.00 uur.