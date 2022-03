De spelers van Noord-Macedonië kunnen een bonus van 500.000 euro tegemoetzien als zij dinsdag winnen van Portugal en zich zo voor het eerst plaatsen voor het WK voetbal. Het bedrag wordt voor de spelers in het vooruitzicht gesteld door premier Dimitar Kovacevski.

Voordat de ploeg afgelopen zondag naar Portugal vertrok, kwam Kovacevski het vliegtuig in om het team succes te wensen. Daarbij beloofde hij de spelers de bonus van 500.000 euro.

Noord-Macedonië stuntte afgelopen donderdag door Europees kampioen Italië in Palermo met 0-1 uit te schakelen. Daardoor missen de Italianen voor de tweede keer op rij het WK.

Het is niet de eerste keer dat de premier van Noord-Macedonië zich heeft bemoeid met de nationale voetbalploeg. Hij was vorig jaar al naar het Vaticaan gegaan en had de paus gevraagd te bidden voor het team.

Noord-Macedonië nam toen voor het eerst deel aan het EK. De ploeg zat in een groep met het Nederlands elftal en verloor alle drie de duels. Oranje won met 3-0.

Portugal en Noord-Macedonië spelen dinsdag om 20.45 uur tegen elkaar in Porto.