Sean Klaiber hoopt dit seizoen nog zijn rentree te maken bij Ajax. De rechtsback is al maanden aan het revalideren van een zware knieblessure, maar maakt ondertussen progressie op het trainingsveld.

"Voor het herstel van de knie is het misschien het beste om me op de voorbereiding voor het nieuwe seizoen te richten. Maar zoals het nu gaat, denk ik zelf dat ik nog een paar potjes mee kan pakken. Het zou heel lekker zijn als ik aan het einde van het seizoen nog mijn gezicht kan laten zien op het veld", zegt Klaiber tegen Ajax TV.

De 27-jarige Klaiber scheurde eind juli tijdens het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk de voorste kruisband van zijn rechterknie af. De vleugelverdediger moest geopereerd worden en stond voor een maandenlange revalidatieperiode.

De Surinaams international vond vooral de eerste weken mentaal erg zwaar. "In het begin heb ik zes weken niets kunnen doen. Zelf vond ik dat een verloren en erg lastige periode. Iedereen moest telkens alles voor me doen."

Inmiddels gaat het de goede kant op met Klaiber, die maandag voor het eerst oefeningen op de training deed waarbij hij fysieke duels aanging. "Dat is ook een belangrijke stap in de revalidatie. Hopelijk is mijn knie niet dik. Als dat goed gaat, kan het snel gaan."

Klaiber maakte in het najaar van 2020 de overstap van FC Utrecht naar Ajax. De geboren Nieuwegeiner was ook voor zijn blessure niet verzekerd van een vaste basisplaats onder trainer Erik ten Hag, maar speelde tot dusver wel 22 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.