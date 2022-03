Christian Eriksen draagt dinsdag de Deense aanvoerdersband tijdens de oefeninterland tegen Servië in Kopenhagen. Het wordt zijn eerste wedstrijd in het Parken-stadion in de Deense hoofdstad sinds hij daar in juni vorig jaar een hartstilstand kreeg tijdens het EK-duel met Finland.

"Christian zal morgen de aanvoerder zijn", maakte bondscoach Kasper Hjulmand maandag bekend. "Voordat ik erover begon na te denken, kwam Kasper Schmeichel naar me toe met het voorstel."

Schmeichel droeg afgelopen zaterdag nog de aanvoerdersband in het duel met Nederland. Eriksen kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in Parken een hartstilstand. Inmiddels leeft hij met een defibrillator en heeft hij zijn loopbaan hervat bij Premier League-club Brentford.

In de wedstrijd tegen Nederland van afgelopen zaterdag maakte de Deen zijn rentree in de nationale ploeg. Hij stond nog maar net op het veld toen hij het tweede doelpunt van de Denen maakte. Later schoot hij nog op de lat. Oranje won de wedstrijd met 4-2.

Eriksen verwacht emotionele avond

Eriksen verwacht een emotionele avond in het Parken-stadion. "Het is een van die momenten waar je je niet op kan voorbereiden", zei hij op een persconferentie. "De ontvangst in Nederland was al heel mooi en ik verwacht dat het hier nog mooier zal zijn."

De dertigjarige Eriksen zei na de oefenwedstrijd tegen Nederland al tegen de Deense televisie dat hem een speciale avond staat te wachten. "Dit was de warming-up voor de wedstrijd van dinsdag, als ik weer zal rennen op het veld waar het gebeurde."

Denemarken moet het tegen Servië wel zonder Yussuf Poulsen en Thomas Delaney stellen. Beide spelers raakten geblesseerd in het duel met Nederland.