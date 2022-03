Cristiano Ronaldo heeft een dag voor het cruciale play-offduel met Noord-Macedonië een beroep gedaan op de Portugese fans. De 'Seleção das Quinas' moet dinsdag voor eigen publiek in Porto winnen om een ticket voor het WK van komende winter te veroveren.

"Ik verzoek de fans: laat de hel losbreken", zei Ronaldo op de persconferentie. "Ik ging gisteravond naar bed en dacht toen dat het mooi zou zijn als de muziek in het stadion wordt uitgezet, zodat de fans ons volkslied a capella kunnen zingen. Zo kunnen we onze passie tonen."

Portugal moet in Estádio do Dragão tegen Noord-Macedonië voorkomen dat het voor het eerst sinds 1998 ontbreekt op het WK. De ploeg van bondscoach Fernando Santos eindigde in de groepsfase van de kwalificatie achter poulewinnaar Servië en plaatste zich daardoor niet rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi in Qatar.

In de halve finales van de play-offs boekte Portugal afgelopen donderdag een zwaarbevochten overwinning op Turkije (3-1). Het zag ernaar uit dat de Portugezen het tegen Italië op zouden moeten nemen in de strijd om een WK-ticket, maar de regerend Europees kampioen liet zich ondanks een groot overwicht verrassen door Noord-Macedonië (0-1).

Cristiano Ronaldo deed op zijn persconferentie een beroep op de supporters van Portugal. Cristiano Ronaldo deed op zijn persconferentie een beroep op de supporters van Portugal. Foto: Getty Images

'Dit wordt de wedstrijd van ons leven'

Hoewel Portugal door de blamage van Italië voor een veel minder zware opdracht lijkt te staan, wil de 36-jarige Ronaldo niet spreken van een voordeel. "Het maakt niet uit tegen wie we spelen, de druk is net zo groot. Het wordt de wedstrijd van ons leven", benadrukte de aanvaller van Manchester United.

"Als we op de toppen van ons kunnen spelen, kunnen we ieder team in de wereld verslaan. Dat is waarom ik zo de nadruk leg op de rol van de supporters: we hebben jullie volledige steun nodig. Als jullie achter ons staan, zullen we de wedstrijd winnen."

Portugal en Noord-Macedonië spelen dinsdag om 20.45 uur tegen elkaar in Porto. Noord-Macedonië plaatste zich nog nooit voor het WK, maar deed afgelopen zomer wel voor het eerst mee aan het Europees kampioenschap. Het Balkanland eindigde puntloos onderaan in een poule met Nederland, Oekraïne en Oostenrijk.