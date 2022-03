Louis van Gaal gaat dinsdag andere spelers de kans geven in de oefeninterland tegen Duitsland. De bondscoach wil nog niet zeggen welke wijzigingen dat zijn en zelfs over het systeem hield hij zich op de vlakte.

"We willen het de Duitsers zo moeilijk mogelijk maken. Ik zeg daarom niets over de opstelling en niets over het systeem", aldus Van Gaal maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. Na enig doorvragen liet de bondscoach toch het een en ander los.

"Ik wil andere spelers aan het werk zien in deze situatie", vertelde Van Gaal, die tegen Duitsland waarschijnlijk weer zal kiezen voor zijn nieuwe 3-4-1-2-systeem. Hij beschikt over een selectie van 25 spelers. "Maar niet iedereen kan negentig minuten spelen."

Na de 4-2-overwinning op Denemarken van zaterdag verklapte Van Gaal al de naam van één basisspeler tegen Duitsland: Mark Flekken. De keeper debuteerde tegen de Denen.

156 Van Gaal over overbelasting: 'Zij komen weer met die Jut en Jul-competitie'

'Er moet meer gecoacht worden'

Van Gaal keek maandag nog even terug op het treffen met Denemarken. Hij is overwegend tevreden, maar bepaalde dingen moeten dinsdag wel beter tegen de Duitsers.

"Ik heb wel vijf keer gezegd tegen de spelers dat er meer gecoacht moet worden. Ik wil namelijk dat er meer druk op de bal wordt gegeven en daar is coaching voor nodig. Daar heb ik op gehamerd en vandaag op de training was alles fantastisch. Ik heb een goed gevoel over de wedstrijd van morgen."

Nederland-Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson.