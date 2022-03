De Zweedse bondscoach Janne Andersson denkt dat Zlatan Ibrahimovic dinsdag een belangrijke rol kan spelen in de allesbeslissende play-offwedstrijd tegen Polen, al is de veertigjarige spits alleen fit genoeg voor een (korte) invalbeurt.

"Zlatan is natuurlijk een wapen voor ons, zeker als we een goal nodig hebben. Maar hij is deze keer een wapen dat jammer genoeg niet het hele duel kan spelen", zei Andersson maandag op een persconferentie in het Poolse Chorzów.

Ibrahimovic kwakkelt dit seizoen met blessures. De spits keerde begin deze maand terug bij zijn club AC Milan na problemen aan zijn achillespees, maar hij kwam vervolgens in drie duels in totaal tot slechts elf minuten.

De 120-voudig international waarschuwde vorige week al dat de Zweedse fans niet te veel van hem moeten verwachten in de play-offs voor de laatste Europese WK-tickets, ook omdat hij geschorst was voor de halve finale tegen Tsjechië (1-0-zege).

Bondscoach Janne Andersson (midden) na de zege op Tsjechië. Bondscoach Janne Andersson (midden) na de zege op Tsjechië. Foto: AFP

'Kans is heel groot dat Zlatan gaat spelen'

In de finale tegen het Polen van collega-topspits Robert Lewandowski zal Ibrahimovic hoogstwaarschijnlijk wel in actie komen, vertelde Andersson maandag. "De kans is heel groot dat hij gaat spelen", zei de bondscoach.

"Hij gaat sowieso niet starten. Er is een maximum aan het aantal minuten dat hij kan spelen, maar het is niet zo makkelijk om te bepalen waar dat maximum precies ligt. We moeten dat samen aanvoelen, in samenwerking met de medische staf. We zullen een plan hebben, maar moeten ook flexibel blijven. Je kunt nooit voorspellen wat er gaat gebeuren in een wedstrijd."

Het duel tussen Polen en Zweden begint dinsdag om 20.45 uur in Stadion Slaski in Chorzów. De winnaar gaat naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

