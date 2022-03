Louis van Gaal vindt dat het beter was geweest als hij zich meer op de vlakte had gehouden over het feit dat Qatar het WK organiseert. De bondscoach van Oranje staat nog wel achter zijn uitspraken, maar alle ophef had van hem niet gehoeven.

In zijn eerste maanden als bondscoach was Van Gaal nog terughoudend als hij vragen kreeg over Qatar, maar dit veranderde vorige week. Toen zei hij dat het belachelijk is dat Qatar het WK mag organiseren. Volgens Van Gaal ging het niet om de ontwikkeling van het voetbal, maar om geld.

"Het was tactiek om niet te veel te willen zeggen", zei Van Gaal maandag op een persconferentie in Zeist. "Want mijn kritiek schaadt het proces en de houding van de KNVB richting Qatar."

De KNVB heeft als doel "duurzame veranderingen te bewerkstelligen in Qatar", maar de harde uitspraken Van Gaal kunnen dat proces verstoren. De kritiek viel slecht bij het organisatiecomité.

"Door mijn uitspraken hebben ze hier een briefje moeten schrijven naar de organisatie", vertelde Van Gaal maandag in Zeist. "Dat is politiek. En nu zeg ik weer te veel, maar ik heb wel gelijk."

'Het is een groot compliment voor mij'

Het lijkt erop dat Van Gaal de komende tijd niet weer zal uithalen richting Qatar of de FIFA.

"Andere organisaties moeten dat doen. Wat heeft het voor zin als een trainer roept wat hij denkt?", vroeg hij zich hardop af. "Maar ja, er is door mijn woorden wel veel stennis ontstaan. En dat is dan weer een groot compliment voor mij."

Overigens is Van Gaal later deze week zelf in Qatar: hij zal vrijdag de WK-loting in Doha bijwonen. Nederland zit bij die loting waarschijnlijk in pot 2, waardoor het een topland óf gastland Qatar treft in de groepsfase.