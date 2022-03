De KNVB heeft definitief besloten dat de Oranjevrouwen op 12 april geen WK-kwalificatiewedstrijd zullen spelen tegen Belarus. Het is nog niet bekend of dit gevolgen zal hebben voor de regerend Europees kampioen.

De Nederlandse voetbalbond meldde een maand geleden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne dat nationale elftallen voorlopig niet tegen Belarussische en Russische teams zullen spelen.

De KNVB houdt vast aan dat standpunt en heeft het duel met Belarus nu van het programma gehaald en vervangen door een oefenduel met Zuid-Afrika in Den Haag.

In een verklaring staat dat de bond over de wedstrijd tegen Belarus "in gesprek blijft met de UEFA". De Europese federatie heeft Rusland geschorst vanwege de inval in Oekraïne, maar Belarus niet. Belarussische ploegen moeten hun (thuis)duels wel op neutraal terrein en zonder toeschouwers spelen.

Oranje koploper in groep

De UEFA heeft nog niets gemeld over mogelijke gevolgen van de Nederlandse weigering om tegen Belarus te spelen.

De Oranjevrouwen gaan aan de leiding in groep C van de WK-kwalificatie, maar zijn nog lang niet zeker van een ticket voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland (zie tabel hieronder). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor dat toernooi, de nummer twee gaat de play-offs in.

De ploeg van bondscoach Mark Parsons speelt volgende week vrijdag, vier dagen voor het oefenduel met Zuid-Afrika, een WK-kwalificatiewedstrijd tegen hekkensluiter Cyprus in Groningen.