Vijf jaar geleden speelde FK Bodø/Glimt nog op het tweede niveau in Noorwegen, maar donderdagavond staat de club in de kwartfinales van de Conference League tegenover AS Roma. Dit is het bizarre verhaal van een team uit een stadje rond de poolcirkel, met een oud-luchtmachtpiloot als mental coach en een stadionnetje waar nog geen vijfduizend mensen in passen. "De transfersom van Tammy Abraham is vier keer ons hele jaarbudget."

The New York Times hing al aan de lijn en dat was niet de enige buitenlandse krant. De media-aandacht is zelfs zo overweldigend dat technisch directeur Aasmund Bjørkan voor het eerst in zijn leven een paar keer nee moest zeggen tegen een interviewverzoek. Maar voor de stagiair van NU.nl maakt hij zowaar tijd. "Je wilde me spreken toch? Het kan nu wel even, het is rust bij de voetbalwedstrijd van mijn zoon."

Bjørkan vertelt het bijzondere verhaal van zijn club uit Bodø, een stadje met ongeveer 50.000 inwoners in vrijwel het noordelijkste puntje van Noorwegen. Hoofdstad Oslo ligt op zo'n 850 kilometer. In juni wordt het er drie weken lang niet eens donker en in december zien de inwoners dagenlang geen daglicht.

De 48-jarige Bjørkan woont al jaren in Bodø en was eerst trainer van de club die pas sinds 2017 op het hoogste niveau speelt in Noorwegen. Vervolgens werd hij technisch directeur. Assistent-trainer Kjetil Knutsen verving hem als hoofdcoach en dat bleek een meesterzet.

Samen maakten ze een plan: Bodø moest aantrekkelijk, aanvallend en risicovol voetbal spelen. "Kamikazevoetbal, zo noemen we het ook weleens", vertelt Bjørkan. Het bracht de club in een stroomversnelling. Slechts twee jaar na promotie naar het hoogste niveau werd Bodø/Glimt voor het eerst in de geschiedenis landskampioen.

Knappe resultaten Bodø/Glimt in de Conference League AS Roma (thuis): 6-1

AS Roma (uit): 2-2

Celtic (uit): 1-3

Celtic (thuis): 2-0

AZ (thuis): 2-1

AZ (uit): 2-2

Aasmund Bjørkan nadat Bodø/Glimt Celtic uitschakelde. Aasmund Bjørkan nadat Bodø/Glimt Celtic uitschakelde. Foto: Getty images

'Spelers delen gevoelens met elkaar'

Als het aan Bjørkan ligt, wordt zijn aandeel in het succes van Bodø/Glimt niet te groot gemaakt. Hij ziet zichzelf niet als de belangrijkste troef, en trainer Knutsen evenmin. Nee, het succes van Bodø/Glimt is vooral te danken aan een oud-piloot van de Noorse luchtmacht. Bjørn Mannsverk voerde missies uit boven Afghanistan en Libië, maar tegenwoordig werkt hij als mental coach voor de Conference League-kwartfinalist. Hij wordt omschreven als een softie.

Mannsverk mediteert met de selectie en houdt persoonlijke gesprekken, maar de groepssessies zijn het allerbelangrijkst, vinden de spelers. Bjørkan: "We delen gedachten en emoties, wat bij andere clubs wellicht als zwakte zou worden gezien."

Zo overwoog aanvoerder Ulrik Saltnes een paar jaar geleden nog om te stoppen met voetbal. Voor elke wedstrijd had hij buikpijn, maar na een paar sessies met Mannsverk was dat weg. Saltnes hervond het plezier in voetbal.

Overigens vond Mannsverk voetbal aanvankelijk niet eens een aantrekkelijke sport. De oud-piloot zei ja tegen Bodø/Glimt op twee voorwaarden: spelers moesten niet verplicht worden naar hem te luisteren en hij wilde geen politieagent spelen. "Dat zegt ook iets over zijn aanpak. Spelers moeten zich comfortabel voelen bij hem én door hem", vertelt Bjørkan.

Aanvoerder Ulrik Saltnes na het bereiken van de kwartfinales van de Conference League. Aanvoerder Ulrik Saltnes na het bereiken van de kwartfinales van de Conference League. Foto: Getty Images

'Geen enkel team traint zo intens'

Het is niet alleen het mentale aspect waarin Bodø/Glimt zich onderscheidt. Stian Høgland, sportjournalist van Avisa Nordland, kon zijn ogen drie jaar geleden niet geloven toen hij naar de training keek. Hij volgt de club al sinds 1999 voor de plaatselijke krant en ineens ging het er veel harder aan toe op de training.

"Ik ben een groot voetbalfan en ik reis veel over de hele wereld om grote clubs te zien spelen", vertelt hij. "Maar ik heb nog nooit een voetbalteam gezien dat met zoveel intensiteit traint", vertelt de clubwatcher.

Sommige spelers zijn na een training zelfs vermoeider dan na een Conference League-wedstrijd. Het zit hem volgens Høgland in de pressie, het aanvallende spel, maar met name in de toewijding van de spelers. "Het bijzondere is dat de trainingen helemaal niet lang duren, vaak maar een uurtje. Maar ze zijn belachelijk intens."

De Nederlander Joshua Smits is reservekeeper bij Bodø/Glimt. De Nederlander Joshua Smits is reservekeeper bij Bodø/Glimt. Foto: Getty Images

'Roma zal wel uit zijn op wraak'

Trainer Knutsen kan die toewijding ook eisen van zijn spelers. Ook al werd Bodø/Glimt in 2020 en 2021 kampioen van Noorwegen, nog altijd bestaat de selectie voor een groot deel uit zelfopgeleide spelers uit de regio.

Het contrast is enorm met AS Roma, Celtic en zelfs AZ, clubs die dit seizoen in Europa werden verslagen. De 6-1-overwinning in de groepsfase op AS Roma steekt er bovenuit. "Zij kochten afgelopen zomer Tammy Abraham voor 40 miljoen. Dat is vier keer ons jaarbudget", vertelt Bjørkan lachend.

Het stadje Bodø is ook niet te vergelijken met Rome. Høgland: "Het is hier zo klein. Een van de middenvelders woont in het appartement boven me. En als ik uit mijn raam kijk zie ik het appartement van een van de aanvallers. Dat is in een wereldstad als Rome onmogelijk."

Door de speling van het lot staan Bodø/Glimt en Roma donderdagavond weer tegenover elkaar in het Aspmyra Stadion, maar dan in de kwartfinale. Bjørkan: "Ik denk dat Roma uit is op wraak, zelfs in Italië (2-2, red.) wonnen ze niet van ons. Maar wij willen meer. Het is absoluut mogelijk de halve finale van de Conference League te halen."

Als dat lukt, zal niet alleen Bodø juichen. Bijna heel Noorwegen heeft de club omarmd en Bjørkan hoopt dat het sprookje van Bodø/Glimt ook een inspiratie is voor de rest van de wereld. "Wij tonen aan dat het onmogelijke mogelijk is, ook wanneer je als speler niet bent opgeleid door Manchester United of AS Roma. Bodø/Glimt bewijst dat alles kan in topsport."