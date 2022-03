De Duitse bondscoach Hans-Dieter Flick kijkt uit naar de oefeninterland tegen het Nederlands elftal. De viervoudig wereldkampioen neemt het dinsdag op tegen de ploeg van bondscoach Louis van Gaal.

"We kijken allemaal uit naar de wedstrijd en ik kijk er vooral naar uit om Van Gaal weer te zien", zei Flick maandag op zijn persconferentie. "Ik heb veel positieve dingen gehoord over hem en de manier waarop hij het voetbal bij Bayern München veranderde."

De 57-jarige Flick en de dertien jaar oudere Van Gaal waren allebei werkzaam bij Bayern München. Flick was bijna twee jaar lang coach van Bayern München voordat hij afgelopen zomer bondscoach van de Duitse nationale ploeg werd, terwijl Van Gaal de Duitse recordkampioen van 2009 tot 2011 leidde.

Flick was een stuk succesvoller dan Van Gaal. Met Bayern won hij in zijn eerste seizoen alle prijzen die er te winnen vielen, waaronder de Champions League en de Duitse landstitel. Van Gaal veroverde alleen de landstitel en de Duitse beker.

'Nederland beschikt over topspelers'

Als bondscoach van Duitsland is Flick nog altijd ongeslagen: hij won alle acht de wedstrijden sinds hij vorig jaar het roer overnam van Joachim Löw. Voor Flick heeft die statistiek weinig betekenis in de aanloop naar de oefeninterland tegen Oranje.

"Ik ben niet geïnteresseerd in die reeks. Ik ben alleen geïnteresseerd in een winnende reeks als dat betekent dat we eind december acht wedstrijden achter elkaar hebben gewonnen. En jullie weten allemaal wat dat betekent", doelde Flick op het WK van eind dit jaar in Qatar.

"Ik heb het team wel gezegd dat we deze wedstrijd tegen Nederland moeten winnen, want elke overwinning maakt ons sterker en geeft ons meer vertrouwen. We moeten de Nederlanders wel respecteren. Ze beschikken over topspelers en hebben in elk linie kwaliteit. We willen ze onder druk zetten en ze tot fouten dwingen."

Nederland-Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson. Flick verklapte al dat doelman Manuel Neuer, Antonio Rüdiger en Thomas Müller een basisplaats hebben tegen Nederland.