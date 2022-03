Virgil van Dijk heeft maandag benadrukt dat hij achter het 3-4-1-2-systeem van bondscoach Louis van Gaal staat. De aanvoerder van het Nederlands elftal vindt dat zijn eerdere uitspraken verkeerd zijn opgevat.

Van Dijk zei zaterdag na de gewonnen oefeninterland tegen Denemarken dat hij voorstander is van 4-3-3, het systeem waarin hij bij Liverpool speelt. De verdediger benadrukt nu dat dit niet betekent dat hij 3-4-1-2 een minder goed idee vindt.

"Ik heb mijn voorkeur niet uitgesproken. Mij werd een heel andere vraag gesteld. Ik zei dat we nog steeds 4-3-3 kunnen spelen, maar dat we ook bij vlagen hebben laten zien waarom we dit nieuwe systeem spelen", verduidelijkte Van Dijk maandag bij een persmoment in Zeist.

"Er worden wat andere dingen gevraagd van centrale verdedigers. Het is even wennen, maar ik vind het leuk. Hopelijk kunnen we hier heel goed in worden en wordt het een goede optie voor het WK."

'Sommige dingen ben ik niet gewend'

Van Dijk, die tegen Denemarken samen met Matthijs de Ligt en Nathan Aké de driemansverdediging vormde, benadrukte dat hij er juist voor openstaat om nieuwe dingen te leren.

"Ik doe nu wat andere dingen, zoals doordekken. Dat ben ik niet gewend, maar het wil niet zeggen dat ik het niet kan. Al is het wel iets waarop je je moet aanpassen", aldus de Oranjeaanvoerder.

"We hebben er nu heel de week op getraind en het zag er bij vlagen goed uit tegen Denemarken. Hopelijk is het nog beter tegen Duitsland. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit als selectie kunnen."

De oefeninterland tussen Nederland en Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Vrijdag gaat Oranje de koker in voor de loting voor het WK, dat eind dit jaar in Qatar wordt gehouden.