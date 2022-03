Voor het Nederlands elftal staat dinsdagavond in de oefeninterland tegen Duitsland niet alleen de sportieve eer op het spel, maar ook een mogelijke plek in pot 1 bij de WK-loting van vrijdag. Een overzicht van de situatie.

Een plek in pot 1 zou gunstig zijn voor Oranje, omdat in dat geval een flink aantal toplanden wordt ontlopen. WK-gangers België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Engeland en Spanje zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst zeker van een plek in die pot, net als gastland Qatar. Landen uit dezelfde pot kunnen niet tegen elkaar loten.

De achtste en laatste plek in pot 1 moet na de verrassende uitschakeling van Italië in de WK-play-offs nog worden vergeven. Nederland is als nummer elf van de wereld een van de kanshebbers, samen met Portugal (dat achtste staat), Denemarken (negende) en Duitsland (elfde).

Van de vier kanshebbers is alleen Portugal nog niet zeker van het WK. De Zuid-Europeanen spelen dinsdagavond in Porto een allesbeslissende play-off tegen Noord-Macedonië.

Alleen in dit scenario belandt Oranje in pot 1 Nederland wint thuis de oefeninterland van Duitsland

Denemarken wint thuis niet van Servië in een oefeninterland

Portugal loopt het WK mis tegen Noord-Macedonië

In ieder ander scenario dan hierboven wordt Nederland bij de loting ingedeeld in pot 2. Dat zou betekenen dat de kans groot is dat Oranje in de groepsfase van het WK een topland tegenkomt, al kan het ook thuisland Qatar worden.

Omdat pas 20 van de 32 WK-deelnemers bekend zijn, is de definitieve potindeling nog niet bekend. Tijdens de loting zullen 29 van de 32 deelnemers bekend zijn; deze week worden dus nog negen tickets vergeven.

De loting voor het WK wordt vrijdag vanaf 18.00 uur (Nederlandse tijd) verricht in Doha. Het toernooi begint op 21 november en de finale is op 18 december in het Lusail Stadium.