Roberto Mancini blijft aan als bondscoach van Italië. De coach ziet ook na het mislopen van een ticket voor het WK in Qatar geen reden om op te stappen. De Italiaanse bond denkt evenmin aan een ontslag.

"Ik heb met bondsvoorzitter Gabriele Gravina gesproken en we zitten met alles op één lijn", zei Mancini maandag op zijn persconferentie. "Ik ben tevreden. We gaan na de wedstrijd van morgen nog eens bij elkaar zitten en zullen dan rustig nadenken over wat er beter moet in de toekomst."

Italië werd donderdag op dramatische wijze door Noord-Macedonië uitgeschakeld in de play-offs om een WK-ticket. De ploeg van Mancini domineerde de wedstrijd in Palermo, maar verloor door een treffer van Aleksandar Trajkovski diep in blessuretijd: 0-1.

Voor Italië was het de tweede keer op rij dat de ploeg het WK misliep, terwijl 'La Squadra Azzurra' vorig jaar Europees kampioen werden en in totaal vier keer de wereldtitel veroverde.

Bondsvoorzitter Gravina had na afloop van het duel met Noord-Macedonië gezegd Mancini niet te zullen ontslaan. De oud-trainer van onder meer Manchester City en Internazionale heeft nog een contract tot en met de zomer van 2026. Hij is sinds 2018 bondscoach van Italië.

Bondscoach Roberto Mancini stond maandag 'gewoon' voor de groep bij Italië. Bondscoach Roberto Mancini stond maandag 'gewoon' voor de groep bij Italië. Foto: Getty Images

'Ik heb nog plezier in mijn werk'

Mancini heeft naar eigen zeggen niet lang getwijfeld over of hij door zou gaan bij Italië. "Ik wil blijven, omdat ik nog jong ben en EK's en WK's wil winnen. Ik heb ook nog plezier in mijn werk. We moeten alleen helemaal opnieuw beginnen."

"Dit team had op het WK kunnen spelen om de wereldtitel", vervolgde Mancini. "Er moet veel gedaan worden en enkele veranderingen zullen we in juni aanbrengen. We moeten ons nu gaan richten op het EK van over twee jaar."

Italië speelt dinsdag nog een oefeninterland in en tegen Turkije. Het duel in de Turkse stad Konya begint om 20.45 uur. Jorginho (Chelsea), Lorenzo Insigne (Napoli) en Ciro Immobile (Lazio) hebben het Italiaanse kamp met fysieke ongemakken verlaten en komen niet in actie.