Het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de oefeninterland tegen Duitsland van dinsdag met de complete selectie afgewerkt.

Op het trainingsveld in Zeist verschenen maandag alle 25 spelers. Het eerste kwartier van de training was openbaar, daarna ging bondscoach Louis van Gaal achter gesloten deuren verder. Om 13.30 uur volgt er een persconferentie met Van Gaal.

Oranje won zaterdag de eerste oefenwedstrijd van deze interlandperiode met 4-2 van Denemarken. Na het duel met de Duitsers komt de selectie van Van Gaal in juni weer bij elkaar voor vier wedstrijden in de Nations League: twee keer tegen Wales, tegen België en tegen Polen.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Nederland heeft bij een overwinning op Duitsland nog een kleine kans om vrijdag bij de loting voor het WK in Qatar groepshoofd te zijn. Dan moet Portugal in de play-offs om een WK-ticket verliezen van Noord-Macedonië en Denemarken dinsdag niet winnen van Servië.

Nederland-Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson. Bij Duitsland ontbreekt Joshua Kimmich. De speler van Bayern München is onlangs vader geworden van een derde kind.