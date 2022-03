Bij Canada zijn ze door het dolle heen na de historische kwalificatie voor het WK voetbal. De Canadezen wonnen zondagavond met 4-0 van Jamaica en plaatsten zich daardoor voor het eerst sinds 1986 voor het mondiale eindtoernooi.

"Canadezen kunnen in de Champions League-finale spelen, voor Bayern München uitkomen en overal in Europa spelen", zei een dolblije bondscoach John Herdman na afloop. "Er breken steeds meer kinderen door uit de opleiding. En nu gaan we naar een WK. We moeten gaan beseffen dat Canada een voetballand is."

Jonathan Osorio moest zoeken naar woorden. "Als een Canadees kind was het onmogelijk om hiervan te dromen", zei de 29-jarige middenvelder van Toronto FC tegen CBC. "Dat die droom nu uitkomt, is ongelooflijk. Ik weet niet hoe ik dit anders onder woorden kan brengen."

Canada heeft de afgelopen jaren een spectaculaire opmars gemaakt in het mondiale voetbal. Sinds de komst van Herdman, die in 2018 bondscoach van de Canadese mannen werd nadat hij zeven jaar de vrouwenploeg had gecoacht, klommen 'Les Rouges' van de 78e naar de 33e plaats op de wereldranglijst.

"Het land heeft nooit in ons geloofd", aldus Herdman. "Omdat we ze nooit iets gaven om in te geloven. Nu geloven ze er wel in. Dit is het moment dat iedereen achter het voetbal moet gaan staan, want we kunnen een grootmacht worden."

Canada vierde de eerste WK-plaatsing in 36 jaar uitbundig. Canada vierde de eerste WK-plaatsing in 36 jaar uitbundig. Foto: AP

Davies en David actief bij Europese topclubs

De opkomst van Canada is vooral te danken aan de doorbraak van verschillende topspelers in Europa. Zo is verdediger Alphonso Davies basisspeler bij Bayern München en spits Jonathan David een vaste waarde bij Lille OSC. Daarnaast zijn ook Tajon Buchanan (Club Brugge) en Cyle Larin (Besiktas) actief in Europa.

Davies kon er zondag niet bij zijn, omdat hij kampt met hartproblemen na een coronabesmetting. Hij bekeek de wedstrijd vanuit zijn verblijf in München en zette een livestream op om met fans te kunnen chatten. Op de beelden is te zien dat hij na afloop in tranen uitbarst.

Bij de enige WK-deelname in 1986 bleef Canada steken in de groepsfase. Alle groepsduels, tegen de Sovjet-Unie, Frankrijk en Hongarije, gingen toen verloren.

Canada verdwijnt vrijdag in de koker voor de loting van het WK, dat aan het einde van het jaar in Qatar wordt gespeeld. De loting begint om 18.00 uur (Nederlandse tijd) en wordt gehouden in de Qatarese hoofdstad Doha.

