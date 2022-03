Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB combineert de loting voor het WK voetbal vrijdag met een bezoek aan de migranten die werken in het luxe St. Regis Doha-hotel, de verblijfplaats van Oranje tijdens de mondiale eindronde in Qatar.

De nationale voetbalbond reist met een uitgebreide delegatie naar Doha. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen, bondsvoorzitter Just Spee en bondscoach Louis van Gaal maken ook deel uit van het gezelschap.

De Jong wil graag met eigen ogen zien hoe de arbeiders uit landen als Nepal, India, de Filipijnen, Ghana en Kenia leven en wonen. Hij bezocht het St. Regis Doha-hotel, met uitzicht op het strand en de Perzische Golf, al in december en februari. De Jong sprak daar met beveiligers, receptionisten, mensen van de roomservice en keukenpersoneel.

Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade en de toezichthoudende vakbond waren aanwezig, net als directeur Max Tuñón van de aan de Verenigde Naties verbonden internationale arbeidsorganisatie ILO.

'We hebben alles laten toetsen'

Volgens De Jong heeft de KNVB bij de keuze voor een hotel "alles laten toetsen". "We hebben een vragenlijst van tien pagina's opgesteld, op advies van de ILO", aldus de secretaris-generaal.

"Het minimumloon is gegarandeerd en ligt hoger dan in omringende landen. Er zijn elektronische controles, zodat zichtbaar wordt dat er op tijd en op de juiste wijze wordt uitbetaald. De ILO heeft aangegeven dat het hotel een voorloper is in het naleven van regels."

"We willen tijdens het WK zakendoen met leveranciers die aan de wetgeving voldoen, maar liefst een stapje verder gaan. Je moet dan denken aan vervoerders, beveiligers, cateraars of andere hotels die we nodig hebben. De ILO helpt ons daarbij."

De KNVB spreekt in Doha ook met vertegenwoordigers van de internationale vakbondsfederatie Building and Wood Worker's International, de FNV en Nederlandse ambassade. Van Gaal bezoekt de loting en gaat langs bij de velden waarop hij met het Oranje wil trainen tijdens het WK.