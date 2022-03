Canada heeft zich zondag voor het eerst in 36 jaar weer eens voor het WK voetbal gekwalificeerd. De ploeg van bondscoach John Herdman verzekerde zich van deelname aan de eindronde in Qatar door met 4-0 van Jamaica te winnen. Dankzij Ajacied Edson Álvarez kan Mexico ook nauwelijks meer een ticket ontgaan.

Canada had tegen Jamaica voldoende aan een punt om zich voor het WK te plaatsen en kwam al na dertien minuten op voorsprong in Toronto. Cyle Larin schoot raak in de rechterhoek na een mooie pass door het midden van Stephen Eustáquio.

Vlak voor rust verdubbelde Tajon Buchanan de voorsprong door de bal van dichtbij binnen te werken na een voorzet van Jonathan David. In de slotfase besliste Junior Hoilett de wedstrijd en zorgde Adrian Mariappa met een eigen doelpunt voor de 4-0. Oud-PSV'er Atiba Hutchinson viel na ruim een uur spelen in bij de thuisploeg.

Afgelopen donderdag verspeelde Canada nog de eerste kans om zich voor het WK van eind dit jaar in Qatar te kwalificeren. 'The Canucks' verloren toen met 1-0 in Costa Rica.

Canada deed in 1986 voor het eerst én voor het laatst mee aan het WK. Toen eindigde de ploeg met nul punten en nul goals troosteloos onderaan in een groep met de Sovjet-Unie, Frankrijk en Hongarije.

Tajon Buchanan viert de 2-0 voor Canada tegen Jamaica. Tajon Buchanan viert de 2-0 voor Canada tegen Jamaica. Foto: Getty Images

Top drie lijkt gevormd

Dankzij de zege op Jamaica kunnen de Canadezen niet meer achterhaald worden door nummer vier Costa Rica. De beste drie landen in Noord- en Midden-Amerika gaan naar het WK. De nummer vier wacht een intercontinentale play-off tegen de winnaar in Oceanië.

De Verenigde Staten en Mexico lijken achter Canada ook op weg naar een rechtstreeks WK-ticket. De VS was in de voorlaatste speelronde met 5-1 te sterk voor Panama en de Mexicanen versloegen Honduras met 0-1. Ajacied Álvarez zorgde na rust met een kopbal voor het enige doelpunt.

Beide landen hebben drie punten meer dan nummer vier Costa Rica, waartegen de VS donderdag nog speelt. De Amerikanen zitten wegens een veel beter doelsaldo echter op rozen. Mexico sluit de kwalificatiereeks thuis af tegen El Salvador en is bij een punt hoe dan ook zeker van het WK.