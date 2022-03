FC Emmen heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Drenten wonnen zondag voor eigen publiek met 2-1 van Telstar. Eerder op de dag boekte Almere City bij laagvlieger MVV Maastricht de vierde overwinning op rij: 0-3.

Rui Mendes opende tien minuten voor rust de score voor Emmen tegen Telstar. De middenvelder vond het doel op aangeven van Keziah Veendorp en was zo in de vijfde wedstrijd op rij trefzeker.

Op slag van rust kwam Telstar op gelijke hoogte via Glynor Plet, die raak kopte uit een hoekschop. Jari Vlak bracht Emmen vroeg in de tweede helft opnieuw op voorsprong en bezorgde zijn ploeg daarmee de winst.

Emmen heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee FC Volendam, dat dit weekend niet in actie komt en een duel minder heeft gespeeld. Nummer drie Excelsior heeft acht punten achterstand op de koploper.

De nummers een en twee in de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Voor Emmen staan er nog zes wedstrijden op het programma. Komende vrijdag gaat de ploeg van coach Dick Lukkien op bezoek bij De Graafschap. Volendam speelt dan thuis tegen TOP Oss.

Almere City viert een van de treffers van Ilias Alhaft. Almere City viert een van de treffers van Ilias Alhaft. Foto: Pro Shots

Almere City boekt derde zege op rij

Bij MVV-Almere City zorgde Ilias Alhaft in een tijdsbestek van zes minuten voor de eerste twee doelpunten. De aanvaller knalde de bal in de 39e minuut op schitterende wijze via de onderkant van de lat binnen en zorgde op slag van rust met een tegendraads schot voor de 0-2.

Het leek daarbij te blijven, maar in de blessuretijd van de wedstrijd vergrootte Almere City de marge toch nog naar drie. Jonas Arweiler zorgde na een fraaie aanval voor het slotakkoord in Stadion De Geusselt.

Met de zege in Maastricht liet Almere City nog maar eens zien op de goede weg te zijn. Onlangs werden ook laagvliegers Jong FC Utrecht (1-2), Helmond Sport (3-0) en FC Den Bosch (2-0) geklopt door de ploeg van trainer Alex Pastoor.

Almere City, dat eind november Gertjan Verbeek ontsloeg vanwege de teleurstellende seizoensstart, gaat door de vierde overwinning op rij aan kop in de vierde periode. Emmen heeft evenveel punten, maar staat tweede vanwege een minder doelsaldo.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie