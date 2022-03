Almere City heeft zondag de vierde overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won met 0-3 bij laagvlieger MVV Maastricht.

Ilias Alhaft zorgde in een tijdsbestek van zes minuten voor de eerste twee doelpunten. De aanvaller knalde de bal in de 39e minuut op schitterende wijze via de onderkant van de lat binnen en zorgde op slag van rust met een tegendraads schot voor de 0-2.

Het leek daarbij te blijven, maar in de blessuretijd van de wedstrijd vergrootte Almere City de marge toch nog naar drie. Jonas Arweiler zorgde na een fraaie aanval voor het slotakkoord in Stadion De Geusselt.

Met de zege in Maastricht liet Almere City nog maar eens zien op de goede weg te zijn. Onlangs werden ook laagvliegers Jong FC Utrecht (1-2), Helmond Sport (3-0) en FC Den Bosch (2-0) geklopt door de ploeg van trainer Alex Pastoor.

Almere City, dat eind november Gertjan Verbeek ontsloeg vanwege de teleurstellende seizoensstart, gaat door de vierde overwinning op rij aan kop in de vierde periode. Excelsior volgt daarachter met twee punten minder.

FC Emmen komt later op de dag nog in actie tegen Telstar (aftrap 16.45 uur). De koploper van de Keuken Kampioen Divisie, winnaar van de derde periodetitel, kan net als Almere City op twaalf punten komen in de vierde periode.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie