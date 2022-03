Portugal kan weer beschikken over Pepe in de cruciale WK-play-off tegen Noord-Macedonië. De 39-jarige verdediger ontbrak in de vorige ronde tegen Turkije nog wegens een coronabesmetting.

Pepe, 123-voudig international, sloot zondag weer aan op de training van Portugal. "De koning is terug, Pepe is er weer, kijk uit!", riep Cristiano Ronaldo bij de start van de training

Zonder Pepe was Portugal bij de start van de play-offs met 3-1 te sterk voor Turkije. Bij een 2-1-voorsprong kwam de ploeg van bondscoach Fernando Santos goed weg toen Burak Yilmaz een penalty miste.

De cruciale wedstrijd tegen Noord-Macedonië wordt dinsdag gespeeld in Estádio do Dragão van FC Porto, de club van Pepe. De Noord-Macedoniërs bereikten de finale door te stunten tegen Italië: 0-1.

Polen en Zweden strijden dinsdag eveneens om een ticket voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Later dit jaar staat Wales tegenover Schotland of Oekraïne, met het laatste Europese startbewijs als inzet.