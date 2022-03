PSV kan in de slotfase van het seizoen weer beschikken over André Ramalho. De Braziliaanse verdediger heeft zondag de groepstraining hervat, nadat hij in de winterstop een enkeloperatie had ondergaan.

Ramalho raakte geblesseerd tegen Go Ahead Eagles in de laatste competitiewedstrijd van de eerste seizoenshelft. Hij moest zich toen al na een half uur laten wisselen en na onderzoek werd duidelijk dat hij geopereerd moest worden.

De dertigjarige Ramalho was een vaste waarde centraal achterin. De zomeraankoop tekende in zeventien competitiewedstrijden voor drie doelpunten en droeg tijdens zeven wedstrijden de aanvoerdersband.

PSV plaatste zich zonder Ramalho voor de finale van het bekertoernooi en de kwartfinales van de Conference League. De ploeg van trainer Roger Schmidt hervat de competitie na de interlandperiode zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

Cody Gakpo en Jordan Teze ontbraken zondag nog bij de training op De Herdgang, die toegankelijk was voor publiek. De PSV'ers verlieten vrijdag vanwege blessures het trainingskamp van Oranje in Zeist.

Mogelijk kunnen Gakpo en Teze tegen FC Twente wél spelen. PSV heeft in de Eredivisie twee punten achterstand op koploper Ajax. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie