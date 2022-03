De KNVB gaat de supporters opsporen en straffen die zaterdag tijdens en na de oefeninterland van Oranje tegen Denemarken (4-2) voorwerpen op het veld en naar spelers gooiden. De bond baalt er bovendien van dat het veld na het duel werd betreden door jonge fans.

Christian Eriksen, die zijn rentree in de Deense ploeg maakte na zijn hartstilstand van vorig jaar en dat opluisterde met een fraai doelpunt, kreeg tijdens een interview na de wedstrijd vanuit het publiek twee munten tegen zich aan gegooid. Al tijdens de wedstrijd waren bekers drinken op het veld beland.

"Dat getuigt van een gebrek aan respect voor het voetbal en voor de spelers waar iedereen naar komt kijken. Die daders worden opgespoord en kunnen rekenen op consequenties", aldus de KNVB zondag in een verklaring.

De bond baalt daarnaast van de jonge veldbetreders. Zo rende een meisje direct na het laatste fluitsignaal naar de spelers toe en kreeg ze het shirt van Daley Blind, terwijl de wedstrijdshirts juist geveild worden voor UNICEF en hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Uiteindelijk werd een tweede shirt van Blind beschikbaar gesteld.

"Het veld op lopen tijdens en rondom een wedstrijd kan voor vervelende en onveilige situaties zorgen. Voor de spelers en stewards zijn de intenties of leeftijd van iemand die dit doet ook moeilijk in te schatten", aldus de KNVB. "Het lokt in elk geval altijd kopieergedrag bij anderen uit. Daarom is het internationaal verboden. De KNVB is hiervoor in het verleden bestraft door UEFA en FIFA."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin te zien is dat Christian Eriksen tijdens een interview door een munt wordt geraakt.

Vorig jaar nam supporter foto met Memphis

Vorig jaar kwam in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Montenegro een dertienjarige jongen het veld in Eindhoven op. Hij slaagde erin ongehinderd een selfie te maken met Memphis Depay. Ook na afloop renden supporters over het gras.

Normaal gesproken krijgt iedereen die het veld betreedt een boete van 450 euro, maar de KNVB liet nu de leeftijd van de jongen meewegen. Hij moest 100 euro betalen en kreeg te horen dat hij in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen.

"Bij de sancties wordt rekening gehouden met de leeftijd van degene die de regels overtreedt, maar van de begeleiders van jonge kinderen mag wel worden verwacht dat zij het zover niet laten komen", meldt de KNVB in de verklaring van zondag.

Oranje versloeg Denemarken dankzij doelpunten van Steven Bergwijn (twee), Nathan Aké en Memphis Depay. Dinsdag wordt in de Johan Cruijff ArenA om 20.45 uur tegen Duitsland gespeeld.