Mark Flekken krijgt dinsdag tegen Duitsland opnieuw een basisplaats van Louis van Gaal. De bondscoach van Nederland is niet ontevreden over het interlanddebuut van de Limburger zaterdag tegen Denemarken. Volgens Van Gaal is het geen uitgemaakte zaak dat Justin Bijlow weer eerste keeper wordt als die hersteld is.

"Flekken keept weer tegen Duitsland. Dat doe ik expres, omdat het tegen de Duitsers is. Dan kan hij zich weer laten zien", zei Van Gaal zaterdagavond op zijn persconferentie over de doelman van SC Freiburg.

De 28-jarige Flekken ging in het met 4-2 gewonnen oefenduel met Denemarken niet vrijuit bij de eerste tegengoal. "Ik begreep dat hij daar meer had kunnen doen", zei Van Gaal, die ook veel goede dingen zag. Hij was eerder al lovend over de meevoetballende kwaliteiten van Flekken, die tegen Denemarken werden bevestigd.

"Hij kan het spel verplaatsen, waardoor we ontsnappen aan de druk. Ik zag ook meer ballen teruggespeeld worden op de keeper en dat vind ik een plus. De media zijn daar meestal op tegen, maar ik nu niet. Flekken kan het spel openen en dat doet hij goed."

'Ik wil graag andere spelers aan het werk zien'

De twee andere keepers in de Oranjeselectie zijn momenteel Tim Krul van Norwich City en Joël Drommel van PSV. Als iedereen fit is, lijkt Van Gaal echter te kiezen voor Bijlow, Jasper Cillessen en Flekken.

De 32-jarige Cillessen kampt al twee maanden met een kuitblessure, terwijl Bijlow (24) de rest van het seizoen mist door een voetoperatie. In de eerste maanden onder Van Gaal was de Feyenoord-doelman nog duidelijk de eerste keus bij Oranje.

"Het herstel van Bijlow gaat nog lang duren en dan moet hij eerst weer zijn oude niveau halen. Hij zal zich weer moeten bewijzen", vindt Van Gaal.

Mark Flekken had voor rust geen antwoord op een kopbal van Jannik Vestergaard. Foto: ANP

'Ik kan ze inzetten tegen Duitsland'

Behalve de basisplaats voor Flekken wil Van Gaal nog weinig kwijt over zijn opstelling tegen Duitsland. "Ik wil graag andere mensen aan het werk zien. Maar misschien kies ik toch voor hetzelfde elftal, want het was vrij goed tegen Denemarken."

Met het oog op het treffen met Duitsland haalde Van Gaal Memphis Depay, Steven Bergwijn en Nathan Aké na 77 minuten naar de kant tegen Denemarken.

"Memphis, Aké en Bergwijn hebben de laatste twee maanden niet of nauwelijks gespeeld bij hun club. Ik wilde die jongens daarom niet de laatste twintig minuten mee laten doen, want dat gaat doorwegen. Nu kan ik ze nog inzetten tegen Duitsland, maar dat moeten we afwachten. We moeten nog naar de data kijken."

De oefeninterland tussen Nederland en Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.