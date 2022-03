Het Nederlandse publiek klapte bij de rentree van Christian Eriksen en juichte bij zijn doelpunt, en ook de Oranjespelers genoten zaterdagavond van de Deen. De dertigjarige middenvelder maakte negen maanden na zijn hartstilstand zijn comeback in de Deense ploeg en scoorde binnen twee minuten in het oefenduel met het Nederlands elftal.

"Ik vond het lastig om er hard in te gaan tegen Eriksen", vertelde Matthijs de Ligt na afloop op een persconferentie. "Je kijkt met een bepaald respect naar hem. Natuurlijk, dat hoor je uit te zetten in een wedstrijd, maar uiteindelijk zijn we allemaal mens."

De dertigjarige Eriksen kwam halverwege de interland in de Johan Cruijff ArenA als invaller in het veld. Twee minuten later maakte hij al een schitterend doelpunt. Later in de wedstrijd raakte hij ook nog van grote afstand de paal en dus had hij bijna twee prachtgoals gemaakt.

"Bij de goal en dat schot op de paal zie je dat Eriksen nog steeds van absolute klasse is", zei De Ligt, die vooraf al uitkeek naar de terugkeer van de speler van Brentford FC. "Dat het in de ArenA gebeurde, maakt het verhaal extra mooi. Eriksen is hier bij Ajax groot geworden."

Teun Koopmeiners sloot zich aan bij de woorden van De Ligt. "Het is als voetballer lastig als je tegenstander scoort, maar als mens heb je kippenvel", vertelde hij.

'Eriksen maakte het verschil'

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand sprak na de interland, die Oranje met 4-2 won, van een "groots moment". "Het is altijd mooi om naar Christian te kijken en vanavond was het extra bijzonder."

Hjulmand dankte ook het Nederlandse publiek dat klapte en juichte voor Eriksen. Ook Oranje-bondscoach Louis van Gaal klapte na de treffer van de Deen. "Ik vond het fantastisch om hem zo terug te zien keren", aldus Van Gaal.

"Eriksen is niet alleen een goede voetballer, het is ook een prachtig mens. Denemarken ging na rust ook beter spelen doordat hij in het veld kwam. Hij maakte het verschil en dat is knap als je net terug bent."