Christian Eriksen beleefde zaterdag een flitsende rentree voor de Deense nationale ploeg. De middenvelder, die op het EK van vorig jaar een hartstilstand kreeg, had in de Johan Cruijff ArenA slechts twee minuten nodig om tot scoren te komen.

Eriksen kwam aan het begin van de tweede helft in het veld en tekende in de 47e minuut voor de aansluitingstreffer tegen het Nederlands elftal. Het betekende de 3-2 in het duel dat door Oranje met 4-2 gewonnen werd.

"Een beter begin na een comeback had niet gekund", zei Eriksen tegen de NOS. "Al had ik liever nog een tweede doelpunt willen maken." Daarmee doelde hij op een afstandsschot dat op de paal eindigde.

Hoewel Eriksen weet dat er veel te doen is rond zijn comeback, probeerde hij zich de afgelopen dagen vooral op de wedstrijd te focussen. "Ik denk dat het iets is dat vooral voor de buitenwereld speelde. Voor mij is het gewoon lekker om weer te kunnen spelen. Het voelt alsof ik nooit weg ben geweest."

"Het is fijn om weer terug te zijn bij Denemarken. Ik werd weer in de groep opgenomen als een familielid. Natuurlijk was het een beetje emotioneel toen ik me weer bij het team meldde, maar al snel ging het vooral over voetbal."

Christian Eriksen schiet raak voor Denemarken. Christian Eriksen schiet raak voor Denemarken. Foto: Getty Images

'Dat moment is een deel van mijn leven geworden'

Dat Eriksen de focus weer vooral op het sportieve wil leggen, neemt niet weg dat het dramatische moment in de EK-wedstrijd tegen Finland altijd in zijn achterhoofd blijft zitten.

"Ik denk er nog vaak aan terug. Het is een deel van mijn leven geworden en mensen spreken me er nog vaak over aan. Maar dat zal binnen een paar maanden wel veranderen. Laat het maar weer over voetbal gaan, in plaats van over die gast die twee minuten weg is geweest op het EK."

Spelend met een interne defibrillator heeft Eriksen in Engeland bij Brentford zijn loopbaan hervat. Als oud-speler van Ajax (2010-2013) vond hij het extra mooi om uitgerekend in Amsterdam zijn rentree als international te mogen maken.

"Ik heb veel mooie jaren meegemaakt hier", zei Eriksen, die van het publiek zowel bij zijn entree in het veld als bij zijn doelpunt een staande ovatie kreeg. "En de achtste finale die Denemarken hier op het EK speelde tegen Wales heb ik natuurlijk gemist, dus dit voelt een beetje als genoegdoening."