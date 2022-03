Louis van Gaal is lovend over de eerste helft van het Nederlands elftal in de oefeninterland tegen Denemarken. De bondscoach zag zijn ploeg zaterdag in de Johan Cruijff ArenA met 4-2 winnen, al merkte hij dat het spel na rust beter kon.

"Zeker in de eerste helft vond ik het een hele goede uitvoering", zei Van Gaal na de wedstrijd bij de NOS. "Zij kregen alleen een halve kans waaruit ze scoren na onnodig balverlies van ons. Wij hadden zes open kansen en maakten daaruit drie doelpunten. Dat was top."

Steven Bergwijn opende na een kwartier de score voor Oranje, maar Jannik Vestergaard maakte al snel gelijk. Vervolgens bezorgden Nathan Aké en Memphis Depay (penalty) Nederland nog voor rust een 3-1-voorsprong.

Na rust kwam Denemarken terug in de wedstrijd via Christian Eriksen, die zijn rentree binnen een paar minuten opluisterde met een doelpunt. Bergwijn breidde de marge twintig minuten voor tijd weer uit en zorgde zo voor de beslissing.

"In de tweede helft was het verval iets te groot, maar dat kwam ook door het meespelen van Eriksen", concludeerde Van Gaal.

Van Gaal niet van plan veel te wijzigen tegen Duitsland

Over het spel van Mark Flekken was Van Gaal niet ontevreden, al kreeg de debutant twee goals tegen. Bij de 1-1 kwam hij niet uit zijn doel bij een voorzet en zag verdediger Jannik Vestergaard raak koppen.

"Ik heb het niet als een fout gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet de beelden nog bekijken. Ik denk dat hij er niet zo gemakkelijk bij kon, het was een pass naar de tweede paal."

Het duel met Denemarken was de eerste wedstrijd van Oranje in 2022. Dinsdag wordt de interlandperiode afgesloten tegen Duitsland en ook die wedstrijd wordt in Amsterdam afgewerkt.