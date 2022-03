Virgil van Dijk stapte na de met 4-2 gewonnen oefeninterland tegen Denemarken met een tevreden gevoel van het veld in de Johan Cruijff ArenA. Toch heeft het nieuwe systeem waarin Oranje speelt niet de voorkeur van de aanvoerder.

"Ik blijf voorstander van het 4-3-3-systeem", reageerde Van Dijk bij de NOS. "Maar de bondscoach niet en die heeft daar een heel sterke mening over. En vanavond zie je dat dat niet geheel onterecht is."

Louis van Gaal liet Nederland tegen Denemarken aantreden in een nieuw 3-4-1-2-systeem. Het leverde een vermakelijk duel op, waarin Steven Bergwijn (2x), Nathan Aké en Memphis Depay (penalty) de doelpunten voor Nederland maakten.

"Er waren veel goede momenten, maar ook momenten die voor verbetering vatbaar waren", bleef Van Dijk kritisch. "Het heeft wat tijd nodig, maar ik denk dat we over grote delen van de wedstrijd tevreden mogen zijn."

"Ik heb veel vertrouwen in deze groep, maar er is wel een verschil tussen trainingen en wedstrijden. Een tegenstander past zich aan, dat zag je de Denen ook doen in de tweede helft, met Eriksen die in het veld komt en wat meer uitzakt."

Sinds Oranje begin deze week samenkwam in Zeist, staat alles in het teken van het nieuwe spelsysteem. "We hebben hard getraind en veel meetings gehad over tactiek", beaamde van Dijk. "Het voelt nog als werk in uitvoering. Maar we winnen hier en dat is het belangrijkste."