Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond mede door twee goals van Steven Bergwijn de oefeninterland tegen Denemarken met 4-2 gewonnen. Christian Eriksen maakte in de Johan Cruijff ArenA zijn rentree voor de Denen en bekroonde dat met een prachtige goal.

De interland tegen Denemarken stond vooral in het teken van het nieuwe systeem van bondscoach Louis van Gaal, die Oranje liet aantreden in een 3-4-1-2-formatie. Het resultaat was een vermakelijke wedstrijd met bij vlagen een frivool Oranje.

In de zestiende minuut maakte Bergwijn al zijn eerste. Hij kopte een voorzet van Daley Blind binnen, maar drie minuten later was het via de Deen Jannik Vestergaard weer gelijk. Door een kopbal van Aké (29e minuut) en een rake strafschop van Memphis Depay (39e minuut) liep Oranje vervolgens nog voor rust uit naar 3-1.

Halverwege kwam Eriksen in het veld bij de Denen en hij had nog geen twee minuten nodig om op schitterende wijze 3-2 te maken. Vervolgens was het Bergwijn die met zijn tweede goal de eindstand bepaalde op 4-2. Hij schoot in de 71e minuut fraai raak in de verre hoek.

Door de zege kan Oranje met vertrouwen toewerken naar de volgende oefeninterland en daarin is Duitsland dinsdag de tegenstander in de ArenA.

Basisplaatsen voor Berghuis en Aké

Zaterdagavond tegen Denemarken koos Van Gaal voor een paar verrassende namen in de basis. Bergwijn, Aké, Steven Berghuis en Teun Koopmeiners mochten starten, terwijl de gepasseerde Georginio Wijnaldum op de bank zat.

Blind was op links de 'wingback' in het in het nieuwe systeem en hij had in de zestiende minuut een hoofdrol bij de 1-0 van Bergwijn. De Ajacied gaf een schitterende voorzet en de aanvaller kopte overtuigend raak.

De openingsgoal was de bekroning van een sterke openingsfase van Oranje, met ook een mogelijkheid voor Memphis Depay en een nog een kans voor Bergwijn. Toch was het na negentien minuten weer gelijk. Frenkie de Jong liet Joakim Maehle voorgeven en de Deense verdediger Verstergaard klopte Blind in de lucht (1-1).

Zo waren het twee kopgoals na een voorzet vanaf links en bij de 2-1 in de 29e minuut van Aké was dat weer het geval. Ditmaal was de voorzet van Berghuis en de verdediger van Manchester City werkte simpel binnen.

Het werd nog leuker voor rust voor Oranje, dat een frisse en energieke indruk maakte. Na een overtreding op Berghuis ging de bal in de 37e minuut op de strafschopstip en Memphis schoot koel raak (3-1). Het was de 39e interlandtreffer voor de spits die steeds dichter bij topscorer aller tijden Robin van Persie (vijftig goals) komt.

Christian Eriksen scoort bij zijn eerste balcontact. Christian Eriksen scoort bij zijn eerste balcontact. Foto: Getty Images

Oranje-fans juichen ook voor goal Eriksen

De tweede helft kende al een hoogtepunt nog voor er begonnen was. Eriksen stond namelijk als invaller aan de aftrap, waarmee hij negen maanden na zijn hartstilstand tijdens het EK terugkeerde in de Deense ploeg. Er kwam een staande ovatie in de ArenA en twee minuten later was Eriksen zelfs trefzeker. De middenvelder van Brentford FC ramde een lage voorzet van Andreas Skov Olsen in de bovenhoek (3-2). Bijzonder was dat vervolgens de Deense én de Oranje-fans juichten.

Zo was het meteen na rust weer amusant in de ArenA. Berghuis gooide er een hoogstandje uit, maar zijn schot werd gekeerd door de Deense keeper Kasper Schmeichel. Na ruim een uur kon Memphis een solo niet bekronen en aan de andere kan ging een poging van Skov Olsen in de 66e minuut voorlangs.

Even moest Oranje oppassen voor de gelijkmaker, tot Bergwijn in de 71e minuut op fraaie wijze de 4-2 maakte. De aanvaller kwam vanaf links naar binnen en klopte Schmeichel met een schot in de verre hoek.

In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord, maar er was nog wel een hoogtepunt. Dat kwam opnieuw van Eriksen. De dertigjarige oud-Ajacied schoot vanaf een meter of 25 op de paal en zo hij zijn gedenkwaardige rentree bijna opgeluisterd met een tweede prachtige goal.