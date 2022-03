België raakt bij de nieuwe FIFA-ranglijst de eerste plaats kwijt. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez kwam zaterdag niet verder dan 2-2 in een oefeninterland tegen Ierland. Spanje won moeizaam met 2-1 van Albanië en Engeland was op Wembley met dezelfde cijfers te sterk voor Zwitserland.

Alleen bij een overwinning zou België zich na een serie mindere resultaten aan kop handhaven. Nu neemt Brazilië de eerste plaats op de FIFA-ranglijst over. De 'Rode Duivels' voerden de ranglijst sinds 20 september 2018 aan.

In Dublin zette Michy Batshuayi de Belgen al in de twaalfde minuut op voorsprong met een schot vanaf de linkerkant. Tien minuten voor rust zorgde de geboren Nigeriaan Chiedozie Ogbene met een omhaal voor de gelijkmaker. De bal werd nog licht aangeraakt door de Belgische verdediger Jason Denayer.

Na een klein uur namen de Belgen opnieuw de leiding. Hans Vanaken kopte raak uit een hoekschop van Thorgan Hazard. Kort voor tijd volgde de gelijkmaker van Alan Brown, die raak kopte uit een voorzet van Ogbene.

België trad in Dublin aan zonder spelers die meer dan vijftig interlands achter hun naam hebben staan, zoals Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Bondscoach Martínez had ervoor gekozen de twee oefenduels - dinsdag is Burkino Faso de tegenstander - te benutten om wat andere spelers te testen. Zo maakte Orel Mangala een kwartier voor tijd zijn debuut.

Invaller Dani Olmo maakte het winnende doelpunt voor Spanje. Invaller Dani Olmo maakte het winnende doelpunt voor Spanje. Foto: AFP

Spanje moeizaam langs Albanië

In Cornellà de Llobregat had Spanje het bijzonder lastig met Albanië. Invaller Dani Olmo zorgde pas in de negentigste minuut voor de beslissing.

Spanje had veel meer balbezit dan Albanië, maar scoren lukte pas een kwartier voor tijd. Ferran Torres passeerde doelman Etrit Berisha op aangeven van de net ingevallen Yeremi Pino.

Daarmee leek de winst binnen, maar vijf minuten voor tijd maakte Albanië gelijk via Myrto Uzuni. Olmo bezorgde zijn land met een knap schot in de kruising alsnog de winst.

Spanje speelt dinsdag opnieuw een oefenduel. Dan is IJsland de tegenstander.

Harry Kane benutte een strafschop namens Engeland. Harry Kane benutte een strafschop namens Engeland. Foto: Getty Images

Kane bezorgt Engeland winst op Zwitserland

Op Wembley hielp Harry Kane Engeland aan de overwinning in de oefeninterland tegen Zwitserland. De bezoekers kwam in de 22e minuut op voorsprong. Breel Embolo kopte raak uit een voorzet van Xherdan Shaqiri.

Vlak voor rust trokken de Engelsen de stand weer in evenwicht. Verdediger Luke Shaw schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied langs doelman Jonas Omlin.

Het duurde tot de 78e minuut totdat Engeland weer de leiding nam. Op advies van de VAR bestrafte scheidsrechter Andreas Ekberg een handsbal van de Zwitserse invaller Steven Zuber met een penalty. Kane schoot vanaf 11 meter raak en maakte zijn 49e treffer voor Engeland, waarmee hij Sir Bobby Charlton evenaarde. Wayne Rooney is met 53 goals topscorer aller tijden van 'The Three Lions'.

Duitsland won in Sinsheim een oefenduel met Israël: 2-0. Kai Havertz opende negen minuten voor rust de score en Timo Werner verdubbelde de voorsprong vlak voor de onderbreking. In de slotfase miste zowel Thomas Müller (Duitsland) als Yonatan Cohen (Israël) een penalty.

Komende dinsdag speelt 'Die Mannschaft' in Amsterdam een vriendschappelijke interland tegen het Nederlands elftal.