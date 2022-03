Excelsior blijft zicht houden op directe promotie naar de Eredivisie. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie won eenvoudig met 3-0 van hekkensluiter Helmond Sport. FC Den Bosch en VVV-Venlo speelden met 0-0 gelijk.

De 2-0 van Excelsior was controversieel. Op het moment dat Reuven Niemeijer de bal kreeg, greep zijn directe tegenstander Kevin Bukusu naar zijn hamstring. Niemeijer zag het gebeuren , maar besloot de bal niet buiten te schieten.

In plaats daarvan gaf hij een afgemeten voorzet op Thijs Dallinga. De topscorer van de Keuken Kampioen Divisie (met 31 doelpunten) kopte feilloos raak. Terwijl spelers van Helmond woedend verhaal gingen halen, had scheidsrechter Clay Ruperti geen andere keuze dan het doelpunt goed te keuren. Bukusu moest geblesseerd naar de kant.

Excelsior was in de negende minuut al op voorsprong gekomen door een doelpunt van Mats Wieffer. Na de 2-0 van Dallinga direct na rust was de wedstrijd beslist. Met een prachtige uithaal maakte aanvoerder Redouan El Yaakoubi er in blessuretijd ook nog 3-0 van.

Excelsior komt na 32 wedstrijden op 62 punten. Concurrenten FC Emmen (67 punten) en FC Volendam (64 punten) hebben nog een wedstrijd tegoed. De bovenste twee ploegen promoveren direct naar de Eredivisie. Valt Excelsior buiten de boot, dan mag het wel meedoen aan de play-offs.

FC Den Bosch en VVV-Venlo kwamen niet tot scoren. Foto: Pro Shots

VVV schiet weinig op met remise in Den Bosch

Die play-offs raken voor VVV-Venlo steeds verder uit zicht. De ploeg van trainer Jos Luhukay kwam tegen FC Den Bosch niet verder dan 0-0 en blijft steken op de tiende plaats, waar een plaats in de top negen vereist is.

Die negende plaats is nu in het bezit van NAC Breda, dat maar liefst zeven punten meer heeft dan VVV en ook nog een wedstrijd tegoed heeft. Nummer acht De Graafschap, dat vrijdagavond met 1-2 won van FC Eindhoven, staat daar weer twee punten boven.

VVV mocht niet eens klagen met een gelijkspel, want FC Den Bosch was voor eigen publiek de betere ploeg. In de eerste helft waren er kansen voor Soufyan Ahannach en Rik Mulders. De eerste keer stond Delano van Crooij in de weg, het schot van Mulders eindigde in het zijnet.

Na rust claimde Den Bosch een penalty na een handsbal in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Robin Vereijken wuifde het voorval weg. In de slotfase greep VVV toch nog bijna de overwinning, maar een schot uit de draai van Nick Venema werd gered.

Voor FC Den Bosch zit het er na het reguliere seizoen vrijwel zeker op. De Brabanders staan dertiende in de Keuken Kampioen Divisie en spelen geen rol in de strijd om de vierde en laatste periodetitel.

Zondag staan er met MVV-Almere City en FC Emmen-Telstar nog twee wedstrijden op het programma.

