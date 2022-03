Bondscoach Erwin van de Looi beseft dat er werk aan de winkel is bij Jong Oranje na het teleurstellende gelijkspel bij Jong Bulgarije in de EK-kwalificatie (0-0). Door het puntenverlies kon concurrent Zwitserland verder afstand nemen in de poule.

"Ik ben allesbehalve tevreden met 0-0", zei Van de Looi in Sofia tegen ESPN. "Op het einde mochten we zelfs de keeper (Kjell Scherpen, red.) bedanken dat het 0-0 bleef. We hebben absoluut niet het gewenste niveau gehaald, dus je kunt na zo'n wedstrijd wel stellen dat we een hoop huiswerk hebben."

Jong Oranje kreeg al vroeg in de wedstrijd goede kansen via Ryan Gravenberch en Jürgen Ekkelenkamp, maar die werden niet verzilverd. Daarna kwam de klad erin op het dramatische veld en was het een wonder dat de leeftijdsgenoten van Bulgarije voor rust de score niet openden.

Na een goede fase van Nederland na rust was het in de slotfase wederom Jong Bulgarije dat had moeten scoren. Jong Oranje ontsnapte aan een penalty na een overtreding van Sepp van den Berg en keeper Scherpen moest in blessuretijd meerdere keren handelend optreden.

Volgens Van de Looi moet Jong Oranje het spelverloop zichzelf verwijten. "In het eerste half uur van de tweede helft speelden we prima en kregen we vier of vijf goede kansen, maar die maakten we niet. Wat je dan niet moet doen, is rennen, vliegen en uit de organisatie lopen. Dan speel je de tegenstander in de kaart."

Kjell Scherpen was met enkele fraaie reddingen belangrijk voor Jong Oranje. Kjell Scherpen was met enkele fraaie reddingen belangrijk voor Jong Oranje. Foto: Getty Images

Gravenberch: 'Wil niet zo grof zijn, maar het was een kutwedstrijd'

Ook Gravenberch, die niet werd opgeroepen voor het Nederlands elftal zodat hij Jong Oranje kan helpen in de jacht op een EK-ticket, kon het verschil niet maken in de Bulgaarse hoofdstad. De middenvelder van Ajax was gefrustreerd na het laatste fluitsignaal.

"Ik wil het niet zo grof zeggen, maar het was eigenlijk een kutwedstrijd", oordeelde Gravenberch. "Het is des Oranjes om de tegenstander weg te spelen, maar dat is vandaag niet gebeurd. Ik wil het veld niet de schuld geven, maar het was best lastig om erop te spelen. Het baltempo had wel wat hoger gekund."

Concurrent Jong Zwitserland deed vrijdagavond wel wat het moest doen door Wales met 5-1 te kloppen. De Zwitsers staan nu als koploper vijf punten los van Jong Oranje, maar de ploeg van Van de Looi heeft een duel minder gespeeld. Dinsdag spelen de twee concurrenten tegen elkaar in Deventer.

Alleen de groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, dat in 2023 in Roemenië en Georgië wordt gehouden. De overige beste nummers twee maken via play-offs nog kans op de vier resterende EK-tickets.