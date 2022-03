Lionel Messi heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) met een doelpunt bijgedragen aan de 3-0-zege van Argentinië op Venezuela. Na de wedstrijd zinspeelde de sterspeler op een afscheid bij de nationale ploeg na het WK in Qatar.

"Ik weet nog niet wat ik na het WK ga doen, dat is de waarheid. Ik richt me volledig op de wedstrijden die komen gaan. Maar het staat vast dat er na het WK veel dingen zullen veranderen", zei de 34-jarige Messi na het WK-kwalificatieduel in Buenos Aires.

De aanvaller van Paris Saint-Germain zette na de verloren Copa América-finale in 2016 al een punt achter zijn interlandloopbaan, maar maakte dat jaar nog zijn rentree. Een grote prijs met Argentinië bleef lange tijd uit, maar vorig jaar viel er alsnog een last van zijn schouders toen de Copa América werd gewonnen.

Messi, die Javier Mascherano vorig jaar overtrof als recordinternational van Argentinië, heeft nu 158 interlands achter zijn naam staan en maakte tegen Venezuela het tachtigste doelpunt uit zijn interlandcarrière. Hij raakte de bal in de 83e minuut van dichtbij volledig verkeerd, maar doelman Wuilker Faríñez was al geklopt.

Nicolás González had de score in de 39e minuut geopend. Ángel Di María tekende vlak voor het doelpunt van Messi voor de 2-0 in Buenos Aires, waar Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico negentig minuten op het veld stond. Lisandro Martínez hield een spierblessure over aan De Klassieker en bleef achter in Amsterdam.

Argentinië veroverde in november al een ticket voor het WK in Qatar. Venezuela staat onderaan in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. De Argentijnen spelen dinsdagavond (lokale tijd) nog een uitwedstrijd tegen Ecuador.