Frankrijk heeft vrijdag met de nodige moeite een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust gewonnen. Dankzij een doelpunt van Aurélien Tchouaméni in blessuretijd won de wereldkampioen met 2-1 in Marseille.

Frankrijk kwam in de negentiende minuut verrassend op achterstand in Stade Vélodrome door een treffer van Nicolas Pépé. De aanvaller van Arsenal vond het doel na een assist van PSV'er Ibrahim Sangaré.

Drie minuten later herstelde Olivier Giroud het evenwicht door raak te koppen uit een afgemeten voorzet van Theo Hernández. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in blessuretijd bezorgde Tchouaméni 'Les Bleus' toch nog de winst. De middenvelder van AS Monaco kopte raak uit een hoekschop.

Behalve Sangaré had ook Sébastien Haller een basisplaats bij Ivoorkust. De PSV'er werd een kwartier voor tijd gewisseld en de Ajacied ging zes minuten voor tijd naar de kant.

Komende dinsdag speelt Frankrijk, dat zich al heeft gekwalificeerd voor het WK in Qatar, opnieuw een oefeninterland. Dan is Zuid-Afrika de tegenstander. Ivoorkust wist zich niet te plaatsen voor het WK.